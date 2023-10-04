Президент Мексики подверг критике поддержку Украины и призвал США помогать Латинской Америке

Президент Мексики, Андрес Мануель Лопес-Обрадор, выразил критику по поводу американской поддержки Украины и призвал США уделять больше внимания Латинской Америке.

На пресс-конференции 2 октября, находясь в Вашингтоне, он назвал американскую военную помощь Украине “ирирациональной” и призвал США увеличить финансирование для борьбы с бедностью в регионе Латинской Америки.

Также он отметил, что политика ограничений по отношению к некоторым латиноамериканским странам приводит к миграции жителей этих стран, включая Кубу, Никарагуа, Венесуэлу и другие, в США через Мексику.

Президент Мексики ранее также высказывал критику по поводу западной помощи Украине, одновременно стараясь сохранить относительную нейтральность в вопросе войны России против Украины.

На следующей неделе держсекретарь США, Энтони Блинкен, планирует посетить Мексику для обсуждения вопросов миграции и безопасности на границе двух стран, сообщает VOA.