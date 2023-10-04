Администрация Байдена выделит $9 млрд на облегчение бремени студенческих долгов

Новые меры, касающиеся 125 тыс. заемщиков, при нимаются после того, как Верховный суд заблокировал предыдущий план Байдена по этой проблеме, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Администрация президента Джо Байдена одобрила выделение дополнительных $9 млрд на облегчение бремени студенческих долгов для 125 тыс. заемщиков, сообщил в среду Белый дом.



4 октября Байден выступает с заявлением по этому поводу.



План прощения студенческих долгов администрации Байдена был важным пунктом экономической программы его администрации. Президент предлагал списать задолженность по студенческим кредитам в размере 10 000 долларов каждому заемщику в стране с доходом до $125 000 в год. Однако в июне Верховный суд заблокировал план Байдена, в связи с чем президент решил объявить о новых мерах по прощению студенческих долгов.



Согласно сообщению Белого дома, после введения дополнительной меры, число американцев, которые смогут списать долги на общую сумму до $127 млрд, достигнет 3,6 млн человек.

Дополнительные меры включают:

– $5,2 млрд в виде дополнительного облегчения долгового бремени для 53 тыс. заемщиков по программам, предоставляющим кредиты для госслужащих

– почти $2,8 млрд на облегчение долгового бремени для почти 51 тыс. заемщиков за счет внесения изменений в программу погашения кредита с учетом дохода, в рамках которой, по словам Белого дома, заемщики, осуществлявшие платежи в течение 20 лет и более, «так и не получили положенных им льгот»

– А также $1,2 млрд для почти 22 000 заемщиков, имеющих инвалидность, долги которых будут прощены после сопоставления их данных с данными Администрации социального обеспечения.

По информации телекомпании СNN, сейчас задолженность по федеральному студенческому кредиту на одного заемщика составляет в среднем $37 338. Задолженность по частному студенческому кредиту составляет в среднем $54 921 на одного заемщика.

Сейчас в США 45,3 миллиона человек имеют задолженность по студенческим кредитам; 92% из них – по федеральным кредитам.