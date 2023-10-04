Демарш Государственного департамента США в отношении Украины

В середине этой недели было интересно наблюдать за пресс-брифингом спикера Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Он озвучил разочарование в докладе Президента Байдена о принятии очередного бюджета США, в которую не включена необходимая поддержка Украины.

На самом деле известно, что обе палаты в Конгрессе поддерживают продолжение оказания помощи стране, страдающей от террора соседней России.

Представитель Госдепартамента призывает Конгресс продолжить финансирование Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также возлагает ответственность на Пентагон, который, по его словам, должен участвовать в поддержке Украины.

В ходе пресс-конференции журналисты поднимали вопросы о коррупции в Украине и методах борьбы с ней.

Представитель госдепартамента Миллер не стал уходить от этого и отвечал прямолинейно.

Он согласился, что о коррупции в Украине было известно задолго до наступления полномасштабной войны со стороны России. Также чиновник отметил, что они ведут переговоры с президентом Зеленским и другими представителями украинского правительства относительно борьбы с коррупцией.

Миллер подтвердил, что американские власти являются наблюдателями в этой ситуации. Они видят, что украинские чиновники предпринимают жесткие меры борьбы с коррупцией в Украине.

Стоит добавить, что в конце лета государственный департамент США направил Украине дипломатическую ноту-демарш по данному вопросу. В частности, американцы ожидают от Украины продолжения усилий по борьбе с хапужничеством.

Действительно, президент Украины Владимир Зеленский, недавно заявлял о том, что он предложит новый законопроект в Верховную Раду о приравнивании продажности во властных структурах к госизмене на период военного времени.

Ранее, национальное агентство по предотвращению коррупции в Украине сообщало, что в стране создадут портал, с помощью которого украинцы смогут получать денежное вознаграждение за сообщения о фактах нарушения пренебрежения бюджетных средств со стороны чиновников.

При этом, представитель госдепартамента в ходе своей пресс-конференции повторял несколько раз, что США продолжат поддерживать Украину и эта задача является одной из приоритетных для политики действующей администрации.

Миллер подчеркнул, что Кремль, возможно, злорадствует на эту тему о непринятии бюджета с учетом поддержки Украины. Именно, поэтому, он считает, что вопрос с финансированием Украины должен решиться как можно быстрее.

Хотелось бы добавить, что проект бюджета был одобрен на прошлой неделе со сроком на ближайшие 45 дней, в котором нет ни слова о поддержке Украины.

Как будут развиваться события в дальнейшем можно только гадать. Остается запастись попкорном на ближайшие полтора месяца и дождаться новых обсуждений относительно бюджета США.

Из открытых данных становится понятно, что США, из бюджета налогоплательщиков, перечислили Украине 23 млрд долларов на здравоохранение, образование и другие необходимые траты.

Российские пропагандисты не сомневаются, что поддержка со стороны США и Европы в отношении Украины будет продолжаться. Они уверены, что американцы обязательно найдут деньги для украинцев. Хотя, когда это поддержка возобновится, никто не комментирует.

Пересматривая украинские медиа ресурсы, можно делать выводы, что в стране, страдающей от путинского террора, еще имеется достаточное количество ресурсов для сопротивления.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship