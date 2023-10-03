Быков и Шендерович выступили на калифорнийском музыкальном фестивале

Изначально всеамериканский слет русскоязычных исполнителей музыки и текстов “Полуостров” должен был состояться в предгорьях Съерры-Невады, но в предгорья пришла анонимка, что к ним летит шабаш русских фашистов, и слет сначала отменили, а потом перенесли в наш город Саннивейл, Калифорния.



По приезду я еще на парковке встретил писателя Дмитрия Быкова, а после входа оказался рядом с Виктором Шендеровичем. Затем они и выступали.



Юмор Шендеровича напомнил мне Вечера Смеха в студии Останкино середины 1980-х годов, а также стиль писателей Аркадия Арканова и Григория Горина (см. напр. “Рукописи не возвращаются”).

Помимо общечеловеческих тем, Шендерович жаловался на статус иноагента, а Быков материл русский корабль. После Полуострова писатели устроили концерты то ли в Самоваре в Маунтин-Вью, то ли в Еврейском Центре в Пало-Альто.

Но бОльшая часть фестиваля была про музыку, в самых разных жанрах — от русского рока до виртуозной игры на украинской домре (не путать с казахской домброй). Такая домра была у моего дедушки в Киеве:

На фестивале продавали книги и маечки. В одной секции были русские книги для детей, в другой, на противоположном конце, русские книги про эрос.

Между двумя полюсами русских книг была секция украинских маечек, с тематикой «девушки, автоматы и самолет с ракетами Storm Shadow». Последнее меня удивило, так как Storm Shadow подвешивают на Су-24, у которого другой хвост, чем на самолете, изображенном на маечке.

Более полную картину происходящего вы получите на фейсбуке КСП Полуостров где куча профессиональных фоток, сделанных фотохудожницей Екатериной Ефимовой, которая бегала кругами по всему фестивалю, привлекая внимание фотолюбителей огроменным суперзум-объективом, вероятно Canon 100-500 и вероятно серии L.

Юрий Панчул