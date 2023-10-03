Впервые в истории США был смещен с должности спикер Палаты представителей

Правый конгрессмен Мет Гейтс и его сторонники смогли добиться увольнения Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей США, в частности из-за его позиции по вопросу помощи Украине, пишет VOA.

Голосование за смещение Маккарти произошло во вторник, 3 октября, с результатами 216 – “за” и 210 – “против”. Против увольнения голосовала большая часть республиканцев, кроме 8 представителей крайне правого крыла этой партии, представители которой инициировали увольнение спикера. Отставку спикера поддержало большинство демократов, что стало первым таким случаем в истории США.

Увольнение Маккарти было предложено его партийцем, конгрессменом Метом Гейтсом, представителем правого крыла республиканцев из Флориды.

Главная причина смещения высокопоставленного политика с точки зрения демократов – его согласие на расследование по импичменту президента Байдена.

По мнению республиканцев причиной увольнения Маккарти стало сотрудничество спикера с демократами в ходе принятия резолюции краткосрочного финансирования правительства США.

Призывая проголосовать за увольнение Маккарти, Гейтс упомянул также о помощи для Киева, которую крайне правые требуют прекратить. Маккарти обвиняют в том, что тот согласовал с президентом секретную договоренность о финансировании Киева: в законопроекте, поддержанном спикером, ничего не говорится о помощи Украине.

Ранее Кевин Маккарти заявлял, что на границе США с Мексикой гибнет больше американцев, чем в Украине, поэтому приоритетом для Конгресса должна быть ситуация в Северной Америке, а не – за океаном.