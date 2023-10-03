Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о назначении Лафонзы Батлер на должность сенаторши США вместо Дайэнн Файнстайн, скончавшейся 29 сентября этого года.

Лафонза Батлер долгое время являлась советницей вице-президентши Камалы Харрис и возглавляла крупнейшие женские организации. Она станет первой открытой лесбиянкой, представляющей Калифорнию в Сенате США и во второй чернокожей женщиной, представляющей Калифорнию в Сенате после Камалы Харрис.

Лафонза Батлер росла в рабочей семье, и её история вдохновляет многих, пишет губернатор Ньюсом. Она является адвокатом женщин и работников, а также первой чернокожей женщиной и матерью, возглавляющей EMILY’s List (американский комитет политических действий, целью которого является помощь в избрании на должность женщин-кандидатов от Демократической партии, выступающих за право на аборт). Она имеет богатый опыт в политических кампаниях и организационной работе.

С выбором в Сенат, Батлер уйдет с поста президента EMILY’s List, где она оставила “яркий след”, говорится в пресс-релизе администрации губернатора. До этого она работала с вице-президентшей Камалой Харрис и госсекретаршей Хиллари Клинтон, а также возглавляла крупнейший профсоюз в Калифорнии.

“Её история и достижения вдохновляют многих и придают надежду на более справедливое и разнообразное будущее”, – сказал Ньюсом, утверждая Батлер на пост в Сенат США.