США передали Украине конфискованные иранские боеприпасы

CENTCOM сообщил, что около 1,1 млн. патронов калибра 7,62 мм, конфискованных у Ирана, переданы Киеву, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что около 1,1 млн. патронов калибра 7,62 мм, конфискованных у Ирана, переданы Украине.



Как ранее сообщал канал CNN, администрация Байдена на протяжении некоторого времени работала над решением вопроса о соответствующей правовой базе для передачи Украине оружия, хранящегося на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке.

По словам американских официальных лиц, это может помочь смягчить остроту проблемы нехватки средств и техники, с которой сталкиваются украинские вооруженные силы.

В материале CNN говорилось, что вопрос о юридической базе такого решения остается пока открытым. Согласно требованиям ООН, конфискованное оружие должно быть уничтожено или размещено на складах.



В сообщении CENTCOM, опубликованном 4 октября, отмечается, что вышеуказанные боеприпасы были захвачены на транзитном судне MARWAN 1 9 декабря 2022 года. Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал передать эти боеприпасы йеменским хути в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН.



«США совместно с нашими союзниками и партнерами намерены противодействовать потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными способами, включая санкции США и ООН, а также путем пресечения поставок», – подчеркивается в сообщении CENTCOM.