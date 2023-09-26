The Hill: Сенат работает над проектом временного бюджета с сокращенным финансированием Украины

По данным издания, лидеры палаты, прежде всего, хотят избежать закрытия правительства в конце недели, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Лидеры Сената готовятся представить резолюцию о краткосрочном финансировании правительства, которая, как ожидается, не будет включать значительные объемы средств на войну в Украине.

Об этом сообщала газета The Hill.

Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров, газета сообщила, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл хотят, прежде всего, избежать закрытия правительства в конце недели.

Два лидера все еще обсуждают вопрос о включении в резолюцию средств на поддержку Украины в ее войне, отметило издание.

Но если такая статья расходов и появится, то в значительно меньшем объеме, чем 24 миллиарда долларов, запрошенных президентом Байденом в августе.

В публикации отмечается, что, как ожидается, резолюция будет одобрена Сенатом позднее на этой неделе, но любой сенатор может затянуть процедуру до субботы или воскресенья, отказавшись снять процедурные препятствия.

Республиканский сенатор Рэнд Пол пригрозил затормозить принятие резолюции, если она будет включать значительное дополнительное финансирование Украины, отметила газета.