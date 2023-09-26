Российские военнослужащие приняли участие в параде по случаю Дня независимости в середине сентября. США назвали «странным» решение Мексики пригласить российских военных на парад, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США выразили недоумение по поводу решения Мехико пригласить российских военнослужащих принять участие в торжествах по случаю Дня независимости Мексики.

«Мы нашли это решение странным», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Присутствие российского контингента на параде 16 сентября вызвало критику в связи с российским вторжением в Украину.

Мексика осудила вторжение, но придерживается политики нейтралитета и отказывается участвовать в санкционном давлении.

Посол Украины в Мексике, оппозиционные политики и критически настроенные СМИ осудили решение, но президент Андреc Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ранее Мехико приглашал к участию в параде любые страны.

«Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира и приглашаем всех», – заявил Лопес Обрадор на правительственной пресс-конференции.