В Техасском городе резко выросло число случаев незаконного пересечения границы

Американские власти не могут объяснить рост пересечений границы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Иммиграционные власти США сообщили о значительном росте случаев несанкционированного пересечения американо-мексиканской границы, особенно в таких районах, как Игл-Пасс (Техас), где мэр ввел чрезвычайное положение.

По сообщениям СМИ, за сутки сотрудники Пограничного патруля США задержали около 9 тысяч мигрантов на всей границе.

«Голос Америки» попросил Пограничный патруль подтвердить количество задержаний, но один из сотрудников, выступавший на условиях анонимности, сказал, что они ожидают публикации ежемесячных данных о контактах с мигрантами.

Заметный всплеск числа мигрантов, прибывающих в Игл-Пасс, привел к напряжению местных ресурсов и перегрузке учреждений, работающих с мигрантами.

В среду вечером от 500 до 800 мигрантов, главным образом из Венесуэлы, ожидали оформления сотрудниками Пограничного патруля под Международным мостом Игл-Пасс – Пьедрас-Неграс, одним из двух мостов в Игл-Пассе.