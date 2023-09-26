Болгария выслала архимандрита РПЦ и двух других священнослужителей

София заявила, что высланные обслуживали «российские геополитические интересы», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Болгария объявила о высылке одного гражданина России и двух граждан Беларуси, обвинив их в деятельности, направленной против национальной безопасности и интересов страны.

Этому предшествовало сообщение российского посольства в Софии о том, что Болгария выслала из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух других священнослужителей.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что они занимались «целенаправленным влиянием на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов».

Агентство не указало полные имена высланных граждан, но инициалы российского гражданина (Н. З.) совпадают с мирским именем архимандрита Вассиана – Николай Змеев.

Все трое высланных лишены права на проживание, и им запрещен въезд в Болгарию сроком на пять лет.

Ранее в сентябре депутат болгарского парламента Атанас Атанасов заявил, что архимандрит Вассиан является «представителем российской разведки в рясе».