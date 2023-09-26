NYT: Взрыв на рынке в Донецкой области, вероятно, был вызван украинской ракетой

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и более 30 получили ранения, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Взрыв на рынке села Константиновка в Донецкой области в начале этого месяца, вероятнее всего, был вызван сбившейся с курса украинской зенитной ракетой, выпущенной из установки «Бук».

К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного в газете The New York Times.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в обстреле российскую армию.

Однако журналисты The New York Times, изучив свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, сделали другие выводы.

Как пишет газета, на кадрах с камер наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не из районов, занятых российской армией.

Это предположение основано на том, что в момент приближения ракеты по меньшей мере четверо прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении подконтрольной Украине территории.

Кроме того, за несколько мгновений до взрыва отражение ракеты видно на двух припаркованных автомобилях, что показывает направление движения с северо-запада, указывает The New York Times.

По мнению неназванного эксперта по взрывчатым веществам, образовавшаяся воронка и повреждения также соответствуют ракете, летящей с северо-запада.

Как утверждают журналисты The New York Times, у них есть доказательства, что за несколько минут до взрыва на рынке украинские военные запустили две ракеты класса «земля-воздух» в направлении линии фронта из города Дружковка, расположенного в 15 километрах к северо-западу от Константиновки. Взрыв в Константиновке произошел через четыре минуты после запуска ракет.