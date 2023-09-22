Как изменение климата меняет нашу жизнь

Экстремальные погодные явления ознаменовали этот год в США и во всем мире. Мы знаем, что изменение климата влечет за собой нечто большее, чем просто повышение температуры и изменение погодных условий: оно потенциально может изменить то, как мы ведем нашу жизнь, как мы работаем и даже то, во что мы верим.

Во время еженедельного брифинга EMS 15 сентября для этнических СМИ, приглашенные спикеры рассмотрели более глубокие и долгосрочные потенциальные последствия изменения климата: социальные последствия и издержки, реакцию общественности, поскольку наша глубоко поляризованная политика все больше и больше подвергается влиянию климатических воздействий и даже нашу духовную жизнь, когда мы пытаемся осознать свою роль в этой катастрофе.

Ханна Хесс, заместитель директора Лаборатории воздействия на климат в Денвере, штат Колорадо, отметила, что финансовые затраты на снижение выбросов влекут за собой социальные издержки, «требуя от политиков отвлекать ресурсы от других задач, которые нас очень волнуют, таких как расширение доступного жилья, или инвестирование в наши системы образования».

По ее словам, задача в целом состоит в том, чтобы «оценить пользу для общества от новых ограничений в отношении таких мер, как выбросы выхлопных газов транспортных средств, и сопоставить их, например, с издержками для автомобильной промышленности и затратами на обеспечение соблюдения этого нового правила».

Однако социальные издержки несниженных выбросов в долгосрочной перспективе выглядят еще более серьезными, и прогнозы Лаборатории воздействия климата относительно смертности, связанной с климатом, по отношению к ВВП во всем мире до 2099 года показывают, что наиболее серьезные издержки связаны со здоровьем.

Хотя ожидается, что затраты на смертность составят 1% ВВП Калифорнии до 2039 года, ожидается, что это число достигнет как минимум 5% в некоторых частях штата, если высокие выбросы сохранятся до 2099 года.

“С 1986 по 2005 год в городе было примерно три недели дней с температурой выше 95 градусов по Фаренгейту. К середине столетия это будет 55 дней, то есть почти два месяца сильной жары. Эти температуры усугубляют респираторные и сердечно-сосудистые заболевания и могут взаимодействовать с лекарствами,” – ана Хесс привела примеры прогнозы жары в Орландо, штат Флорида.

“Следовательно, повышение температуры в Орландо привело к увеличению уровня смертности: 19 на 100 000 человек по сравнению с будущим миром без изменения климата. Для понимание контекста, повышение температуры более смертоносно, чем автомобильные аварии, уровень смертности в которых сегодня в США составляет 14 на 100 000 ,” – пояснила она.

Джон Кристенсен, адъюнкт-профессор Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что по мере того, как изменение климата меняет нашу окружающую среду, мы также меняем то, как мы относимся к этим изменениям и понимаем себя по отношению к ним.

“То, как люди думают о стихийных бедствиях, может со временем измениться,” — сказал он, приведя в качестве примера чуму в Средневековой Европе. Когда в 14 веке в Европе от бубонной чумы погибло 25 миллионов человек, многие восприняли это как справедливое наказание от разгневанного Бога. Изменение климата и его последствия также все чаще рассматриваются не как стихийные бедствия, а как справедливое наказание за наши грехи со стороны природы.”

Также Джон Кристенсен сказал, что концепция изменения климата «не только о физических процессах, которые обозначает эта фраза, но также определяется, как и другие концепции, нашими собственными повествованиями и ценностями, историями, которые мы рассказываем о мире и о себе, которые составляют нашу идентичность”.

Он процитировал бывшего губернатора Калифорнии Джерри Брауна, который “указывал на постоянную засуху как на вещь, которую люди могут видеть и чувствовать в своих сообществах и жизни. Из этих историй он попросил людей принять меры и сэкономить городскую воду на 20%, и они это сделали. Мне нравится называть это по-калифорнийски: солнечно с вероятностью апокалипсиса».

Отметив уникальное американское значение позиции по климатической политике для политической идентичности в целом, Джон Кристенсен отметил, что большая поляризация между теми, кто верит в изменение климата, и теми, кто не верит, связана с сомнениями, которые намеренно создавались пиар-кампаниями по вопросу изменения климата – часть компаний, работающих на ископаемом топливе, переняла методы табачной промышленности.

“Разделение является наиболее важной характеристикой политики в области изменения климата в Соединенных Штатах. В стране, которая глубоко поляризована по партийным линиям, нет другой проблемы, которая разделяла бы демократов и республиканцев больше, чем изменение климата, и по мере того, как воздействие на климат растет, увеличивается и этот разрыв,” – сказала об этой поляризации Меган Маллин, директор факультета Центра инноваций им. Лускина Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Тем не менее, по ее словам, последствия этого разрыва меняются: партийный раскол больше не приводит к политическому тупику, как это было на протяжении десятилетий, когда возможность создания коалиции большинства была в значительной степени спорной, а «действия президентов-демократов, когда они были у власти затем будут отменены их преемниками-республиканцами».

Одна из причин этого изменения связана с более сплоченной поддержкой действий по борьбе с изменением климата среди самих демократов, что приводит к более смелой политике со стороны синих штатов.

Текущие примеры на федеральном уровне включают Закон о снижении инфляции и “исторические уровни инвестиций в смягчение последствий изменения климата… последствий в виде сильной жары, повышения уровня моря, засухи и наводнений,” — сказала Меган Маллин.

Она также сказала, что будущее развития чистой энергетики возможно в республиканских штатах, поскольку 38% действующих мощностей чистой энергетики США находятся в Айове, Канзасе, Оклахоме и Техасе.

Между тем, сами республиканцы подвергаются большему риску, чем демократы, из-за прогнозируемых последствий изменения климата. Таким образом, даже лидеры республиканцев, которые открыто отрицают изменение климата, например, губернатор Флориды Рон ДеСантис, делают исторические инвестиции в водно-болотные угодья и чистую воду, чтобы предотвратить наводнения.

Более того, по словам Меган Маллин, разногласия между поддержкой и неодобрением более жесткой климатической политики — как между партиями, так и внутри самой Республиканской партии — все больше становятся вопросом поколений, а не политических различий, причем молодые американцы всего политического спектра с большей вероятностью, чем старшие поколения, выражают заинтересованность в решении проблемы изменения климата.

Анаис Рейес, старший специалист по выставкам Музея климата в Нью-Йорке, поделилась общим взглядом на американскую поддержку климатической политики по всем социальным линиям.

Она сослалась на исследование 2020 года, проведенное Йельским университетом и Университетом Джорджа Мейсона, она сказала, что 66% американцев обеспокоены изменением климата, но только каждый пятый слышит об этом регулярно, создавая тем самым «то, что исследователи называют «спиралью молчания», т.е. петлю обратной связи, которая порождает бездействие. Две трети американцев говорят, что правительство слишком мало делает для решения проблемы изменения климата”.

“Эта ложная социальная реальность, когда дело касается изменения климата, не позволяет нам говорить о решениях в любом масштабе,” — сказал ANAIS Рейес. “Мы используем искусство как отправную точку, чтобы подстегнуть этот разговор, подключить людей к этому действию, чтобы отвернуться от безнадежности и перейти к мотивации и свободе воли.”

Она рассказала об интерактивной стене со стикерами на выставке «Когда-нибудь все это» (Someday, all these”), выставке художника Дэвида Опдайка, которая проходила с октября 2022 года по апрель 2023 года. По ее словам, это пример того, как Музей опровергает спираль молчания.

“Каждый стикер был помечен разными действиями, такими как голосование или обсуждение действий по борьбе с изменением климата с друзьями, и люди писали те, которые вызывали наибольший отклик, и прикрепляли их к стене. К концу у нас были тысячи наклеек, переполнившие стены и другие части музея, и вы могли видеть, как индивидуальная приверженность каждого человека действиям по борьбе с изменением климата имела коллективное, умножающееся воздействие,” – подытожила она.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com