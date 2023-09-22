СМИ: Байден пообещал Зеленскому передать Украине ракеты большой дальности

В пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила факт передачи Киеву ракет большей дальности, пишет VOA.

Президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят Киеву небольшое количество ракет большой дальности, чтобы помочь в ведении войны с Россией. Телеканал NBC News сообщил об этом в пятницу со ссылкой на троих представителей Белого дома и источник в Конгрессе.

Официальные лица, которые не были уполномочены выступать публично, не сообщили журналистам, когда именно будут поставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление.

В течение нескольких месяцев Украина просила Вашингтон о предоставлении тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которая дала бы Киеву возможность наносить удары по целям с расстояния до почти 300 км, поражая линии снабжения, железные дороги и пункты командования и управления на территориях, оккупированных Москвой.

Представители Министерства обороны заявляли, что у США нет большого запаса ATACMS, которые более эффективны, чем традиционная артиллерия. Кроме того, в Вашингтоне сопротивлялись поставкам таких ракет, опасаясь, что это послужит эскалацией в войне, развязанной Россией.

Представитель Конгресса сказал, что все еще ведутся дебаты о типе ракет, которые будут отправлены, и о том, сколько таких ракет будет поставлено в Украину. Они добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине большую часть своих запасов оружия.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, администрация Байдена изменила свою позицию в отношении того, какое оружие она готова предоставить украинским военным.

Первоначально Белый дом не одобрял запросы на зенитные ракеты Stinger, гаубичные артиллерийские орудия, противокорабельные ракеты и системы HIMARS, но позже дал «зеленый свет» на их отправку.

В мае США и союзники также согласились предоставить Украине истребители F-16.

В то время как украинские войска прорвали сильно укрепленные первые оборонительные рубежи России на юге и добились прогресса на востоке, с приближением зимы ВСУ еще предстоит добиться решительного прорыва.

В то же время Украина активизировала кампанию ракетных и беспилотных ударов по объектам в глубоком тылу России. Оккупированный Крымский полуостров подвергался неоднократным нападениям, а штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся ракетному удару в пятницу.

В пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не подтвердила факт передачи Киеву ракет большей дальности.