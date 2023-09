Сергей Нарышкин, директор Службы Внешней Разведки России, известен своими антизападными взглядами и обвинениями в адрес стран Запада. Однако, несмотря на это, его семья владеет успешным бизнесом, в том числе торгующим с западными компаниями. Об этом говорится в свежем расследовании издания The Insider.

Один из ключевых бизнес-активов семьи Нарышкина – компания “Агро-Альянс”, специализирующаяся на поставках круп. Эта компания достигла значительных успехов, с оборотом в 19,3 миллиарда рублей и чистой прибылью в 396 миллионов рублей в прошлом году.

Несмотря на антизападные позиции Сергея Нарышкина, его семья поставляет свою продукцию в крупные торговые сети, включая “Ашан”, который, несмотря на французских владельцев, сотрудничает с российскими военными. Кроме того, компания заключает господряды на поставку круп в российские колонии и тюрьмы, что приносит миллионы дохода.

Интересно, что “Агро-Альянс” также экспортирует свою продукцию в США, Канаду, Евросоюз, Израиль и другие страны. Компания торгует рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями, макаронами и т. д. Этот факт вызывает вопросы, учитывая антизападные убеждения Сергея Нарышкина.

“…крупы от Нарышкина закупают две фирмы из Нью-Йорка: Zenith Foods LLC и Krasnyi Oktyabr Inc. В США «Агро-Альянс» только за прошлый год отправил более 113 тонн продуктов, – говорится в расследовании журналистов The Insider. – Канадский партнер семьи главы российской разведки — East-West Foods Distribution Inc. За прошлый год эта компания из Канады закупила у «Агро-Альянса» больше 51 тонны круп. В Германии с фирмой Нарышкина работает Posylka.de GmbH, в Грузии — ООО «Мзиури», в Израиле — Kogan Petr Kappi».

Члены семьи Нарышкина, включая дочь Веронику, сына Андрея и его супругу Светлану, не подвергаются западным санкциям и продолжают посещать страны НАТО, несмотря на антизападные позиции главы семьи. Эта ситуация вызывает интерес и вопросы в международном обществе.