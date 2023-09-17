Почему творческие люди покидают Калифорнию?

Российские музыканты Ника Комета и Александр Мишустов в 2016 года решили осуществить мечту всей в жизни – поехать в Лос-Анджелес и добиться успеха в Голливуде в составе музыкальной группы, которая называлась MyRockBand.

«На новом месте, пройдя через многие сложности, мы сменили название на Chase the Comet, выпустили полноценный англоязычный альбом Rush’N’Rule и отыграли более 50 концертов в более чем 20 городах и 7 штатах», – говорят музыканты.

Устав от не дешевой калифорнийской жизни, пара решила покинуть Золотой штата, в поисках более благоприятного местообитания.