Министерство обороны России также сообщило об уничтожении трех “безэкипажных катеров” Вооруженных сил Украины в Черном море, хотя подробности инцидента остаются неясными.

Официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, Андрей Юсов, объявил о существенных повреждениях российского десантного корабля и подводной лодки-носителя ракет “Калибр” в результате вчерашнего удара по Севастополю.

Согласно сообщениям российских и украинских спецслужб, вчерашний ракетный удар также серьезно повредил большой десантный корабль “Минск” и подводную лодку “Ростов-на-Дону”. Некоторые эксперты считают, что “Минск” может быть утрачен навсегда из-за серьезных повреждений.

В это же время, Министерство обороны России утверждает, что поврежденные корабли будут полностью восстановлены и продолжат свою боевую службу.

Эскалация событий также привела к прекращению движения по Крымскому мосту, хотя точные причины этого происшествия пока остаются неизвестными.