США ввели новые санкции против более чем 150 лиц и структур в связи с вторжением РФ в Украину

Под санкции попали многочисленные организации, производящие российские системы вооружений, а также компании, причастные к экспорту энергоносителей, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент и Министерство финансов в четверг объявили о введении дополнительных санкций в отношении более чем 150 физических и юридических лиц в связи с незаконным вторжением России в Украину.



Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном Госдепартаментом, санкции вводятся в отношении физических и юридических лиц, уличенных в уклонении от санкций и их обходе, и против тех, кто причастен к расширению имеющихся у России возможностей вести войну против Украины, а также против тех, кто отвечает за поддержку будущего производства энергии в РФ.



Госдепартамент вводит санкции в отношении более чем 70 юридических и физических лиц, причастных к расширению производства и экспорта российской энергии, деятельности в металлургическом и горнодобывающем секторах России, а также к оказанию помощи российским физическим и юридическим лицам в обходе международных санкций.



Под санкции также попал сотрудник российских спецслужб Александр Онищенко и бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, которых ФСБ использовала для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России.



Кроме того, в санкционный список включены многочисленные организации, производящие и ремонтирующие российские системы вооружений, включая крылатую ракету «Калибр», используемую российскими войсками против городов и гражданской инфраструктуры в Украине, а также лицо, связанное с группой «Вагнер», участвовавшее в поставках боеприпасов из Северной Кореи в РФ.



Управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC) также сообщает, что вводит санкции против около 100 санкций против российской элиты, промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий, чтобы подорвать способность России вести войну против Украины.



Санкции OFAC также касаются Виталия Перфильева, одного из сотрудников группы «Вагнер», за содействие вредоносной деятельности России в Центральноафриканской Республике.



Эти меры были приняты после того, как ЧВК «Вагнер» способствовала проведению конституционного референдума 30 июля, который подорвал демократические инстутиты ЦАР.

Санкции коснулись также двух базирующихся в Турции организаций за помощь России в обходе санкций (одна из них – турецкая судоремонтная компания «Denkar»). Наложены санкции и на «ID Ship Agency» – за помощь в ремонте судов, связанных с минобороны РФ.



Под санкции попал олигарх Андрей Ремович Бокарев, который, согласно заявлению OFAC, имеет личные связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными кремлевскими чиновниками и членами их семей.



«Соединенные Штаты, их союзники и партнеры едины в поддержке Украины перед лицом неспровоцированной, неоправданной и незаконной войны, развязанной Россией, – отмечается в заявлении Блинкена. – Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».