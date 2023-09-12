Украина атаковала Севастополь

Заваченный Россией Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщили местные власти.

В ночь с 13 на 14 сентября город Севастополь столкнулся с серьезной ракетной атакой, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам российских властей, системы противовоздушной обороны (ПВО) «успешно отработали, предотвратив серьезные разрушения», однако украинские источники сообщают о пожаре на судоремонтном заводе.

По словам губернатора, атака пришлась на район Килен-балки, что вызвало пожар, вероятно, из-за ракетного удара. Этот район включает в себя судоремонтный завод Черноморского флота.

Местные жители сообщили о двух мощных взрывах, которые потрясли город и были слышны в разных частях Севастополя.

Через некоторое время после первых взрывов, горожане зафиксировали еще один взрыв, который сопровождался проблемами со связью.

Опубликованные видеозаписи показывают моменты взрывов в Севастополе, что, по всей видимости, указывает на успешное преодоление российской системы ПВО несколькими украинскими ракетами.

Позже Минобороны РФ сообщило о повреждении двух кораблей своего флота.

Севастополь остается в состоянии напряжения, также сообщается о блокировке Крымского моста.