Минюст vs. Google: монополия на поиск

«Самый крупный судебный процесс по вопросу монополии техгиганта с тех пор, как Министерство юстиции бросило вызов Microsoft более 20 лет назад», – так анонсировали в американской прессе начало судебного процесса над Google, которого Минюст США обвиняет в нарушении антимонопольных законов.



Минюст США подал два антимонопольных иска против Google – второй не так давно – в январе 2023 года при администрации Байдена; он касается онлайн-рекламы Google, сегодня же первый день слушаний по другому делу, которое было открыто еще во время предыдущей администрации в 2020 году. Министерство юстиции вместе с одиннадцатью штатами, в их числе: Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас обвиняют поисковик в монополизации рынка и устранении конкурентов, в сделках с производителями мобильных устройств и разработчиками браузеров.



«Google заключил ряд исключительных соглашений, которые в совокупности закрепляют основные способы доступа пользователей к поисковым системам и, следовательно, к интернету, требуя, чтобы Google был установлен по умолчанию как общая поисковая система на миллиардах мобильных устройств и компьютеров по всему миру и, во многих случаях запрещая предустановку конкурента», – из иска Министерства юстиции.



В частности, речь идет о контрактах поисковика с такими производителями смартфонов как Apple, Samsung, LG, а также разработчикам браузеров, как Mozilla и Opera, которым компания ежегодно выплачивала миллиарды долларов, чтобы именно Google был установлен по умолчанию в качестве основой поисковой системы, и во многих случаях запрещал этим компаниям сотрудничать с конкурентами Google. По данным Bloomberg, Apple получил от дочки Alphabet 18 миллиардов долларов в 2022 году.



«Антимонопольные законы защищают нашу свободную рыночную экономику и запрещают монополистам заниматься антиконкурентными практиками. Они также доверяют Министерству юстиции возбуждение дел, подобных этому, чтобы устранить нарушения и восстановить конкуренцию, как это делается уже более столетия в значимых случаях, касающихся монополистов, в других критических отраслях американской экономики», – подчеркивает Минюст.



Владимир Дашкеев, профессор школы бизнеса и экономики Альберса Сиэтлского университета считает, что «особенность этой текущей ситуации, особенно с IT-сектором: Google работает в некой экосистеме и, конечно, телефоны Android – это очень существенная часть этой экосистемы. Google собирает информацию о пользователях точно так же, как и Apple делает это, в свою очередь, но у Google бизнес очень сильно завязан на рекламные услуги и, соответственно, собирая данные о пользователях Android, Google может построить их маркетинговый портрет. Как только этот портрет построен, то он может предложить более точечную рекламу, более качественную рекламу самим рекламодателям. Если это происходит, то он может с полным правом потребовать большую компенсацию за свои рекламные услуги. А покупатели этой рекламы будут просто рады и счастливы, поскольку эффективность каждого доллара или фунта, которые они вкладывают в эту рекламу, оказывается выше, чем у конкурентов. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, да, пусть этот поисковый механизм от Google не будет являться механизмом по умолчанию, но пользуясь всей своей экосистемой, Google создаёт настолько качественный продукт, с которым очень сложно конкурировать. Компания Mozilla, которая делает браузер Firefox, в 2014 году подписала договор с Yahoo о том, что они в течение 5 лет будут по умолчанию использовать поисковый двигатель Yahoo, а не Google. Это не продлилось даже 5 лет. Во-первых, пользователи сразу же, как только они устанавливали этот браузер, сразу же меняли поисковый двигатель на Google. А во-вторых, через 3 года сама корпорация просто-напросто отказалась и вышла из этого договора с Yahoo, заплатила какую-то неустойку. И вернулась к базовому поисковому двигателю Google».

Иск, который сегодня начали рассматривать в Окружном суде Вашингтона – первое антимонопольное дело такого масштаба за последние 25 лет, последнее подобное разбирательство было в 1998 году, когда Министерство юстиции подало в суд на Microsoft.



«В 1998 году Microsoft попал опять же под тиски Министерства юстиции именно из-за того, что они нарушали конкурентность рынка. Та ситуация была, на мой взгляд, я не юрист, но, на мой взгляд, существенно иной, потому что Microsoft говорил: мы как некую бесплатную функцию предоставляем браузер в нашей операционной системе Windows. Но особенность была в том, что этот браузер вообще никак нельзя было удалить из системы. Он был завязан на код операционной системы, возможно, с неким умыслом. А в ситуации с Google вы возьмёте любой браузер и буквально в 2 щелчка можете поменять двигатель поисковый на именно тот, который вам больше нравится, будь то Bing, будь то Yahoo, будь то Яндекс или что угодно», – поясняет профессор Дашкеев.



Эксперты полагают, что вряд ли стоит ожидать быстрого рассмотрения дела. Как утверждает Минюст, антиконкурентные практики помогли Google получить от рекламы в прошлом году 162 миллиарда долларов дохода, а его доля на рынке поисковиков, по данным Statista, составляет около 90%. Сам же технологический гигант настаивает, что такая популярность и исключительный статус объясняется пользовательскими предпочтениями и качеством его услуг.

Русская служба «Голоса Америки»