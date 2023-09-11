Запретят ли Трампу участвовать в президентских выборах?

Третья секция 14-й поправки Конституции США гласит: «Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком президента и вице-президента, или занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, в Соединенных Штатах или в каком-либо штате, если оно ранее приняло присягу в качестве члена Конгресса или в качестве должностного лица Соединенных Штатов, или в качестве члена законодательного собрания любого штата, или в качестве исполнительного или судебного должностного лица любого штата, поддерживающего Конституцию Соединенных Штатов, и участвовало в восстании или мятеже против [США], или оказало помощь или поддержку их врагам. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты отменить такое ограничение».

Эта поправка была принята в 1868 после гражданской войны. Секция №3 запрещала тем, кто уже один раз нарушил присягу своим участием в восстании, занимать какие-либо официальные должности в правительстве. До штурма Капитолия этот текст последний раз применялся в 1869 году. (В 1872 году Конгресс отменил ограничения для большинства участников гражданской войны).

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С 2018 года Куи Гриффин (Couy Griffin) побеждал на выборах в председатели округа Отеро в штате Нью-Мексико. Он основал организацию «Ковбои за Трампа» и принял участие в событиях 6 января. Он не был признан виновным в беспорядках, но был осуждён за вторжение в Капитолий. Организация Граждане за ответственность и этику (Citizens for Responsibility and Ethics или CREW) подала в суд на основе 14-й поправки, и судья отстранил Гриффина от должности.

В 2022 году аналогичные иски были поданы организацией Свобода cлова для народа (Free Speech for People) против конгрессмена Мэдисона Коуторна (Madison Cawthorn) в Северной Каролине, против Марджори Тэйлор Грин (Marjorie Taylor Greene) в Джорджии и в Аризоне против конгрессеменов Пола Госара (Paul Gosar) и Энди Биггса (Andy Biggs), а также против местного законодателя Марка Финчема (Mark Finchem). В деле Коуторна мнения судьи и апелляционного суда разделились, но после поражения Коуторна на внутрипартийных выборах, иск был закрыт за ненадобностью без окончательного решения. В деле Грин судья сказал, что третья секция 14 поправки считается действительной, но Грин не участвовала в восстании. А Верховный Суд Аризоны отклонил иск по «техническим» (юридическим) причинам.

Почему только один из 6 исков на основе того же юридического текста увенчался успехом? Если не вдаваться во все детали и различия (а их очень много) между судебными процессами, то можно сделать пусть даже поверхностный вывод, что Гриффин был уже осуждён за непосредственное участие в восстании, хоть и по другой статье.

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Но ключевой вопрос, как вы уже догадались, может ли третья секция 14-й поправки угрожать Трампу?

Эта идея вернулась в заголовки газет после глубокого анализа (на 126 страниц) двух консервативных (не демократов) конституционных юристов Уильяма Бауда (William Baude), профессора Чикагского университета, и Майкла Полсена (Michael Stokes Paulsen), профессора Университета св. Томаса. Итог: «Дональд Трамп не может быть президентом — не может баллотироваться на пост президента, не может стать президентом, не может занимать пост [президента] — если только две трети Конгресса не примут решение предоставить ему амнистию за его поведение 6 января».

Но как это может произойти и может ли произойти вообще, пока не понятно. В Колорадо та же организация CREW, которая выиграла дело против Гриффина, совместно с несколькими республиканскими и беспартийными избирателями, в том числе бывшими правительственными чиновниками, подала в иск в суд, чтобы убрать Трампа из бюллетеней во внутрипартийных республиканских выборах. Даже если они победят в Колорадо, это дело вероятно дойдёт до Верховного Суда. Как быстро это произойдёт, что решит Верховный Суд и успеют ли отреагировать остальные штаты?

В Верховном Суде может быть 5 из 9 судей, симпатизирующих Трампу. Но их решение может базироваться на том, признан ли Трамп виновным в любом из судебных процессов, связанных с восстанием 6 января. Успеют ли федеральное дело и дело в Джорджии закончиться до решения Верховного Суда? Признают ли присяжные Трампа виновным? Ни один прокурор не обвиняет Трампа конкретно по статье восстания против США (хотя руководители неонацистких группировок получили большие сроки по этой статье). Будет ли другой статьи достаточно для Верховного Суда, следуя прецеденту с Гриффином?

И, конечно, это будет политическая проблема. Трамписты уже вопят, что демократы пытаются отстранить Трампа от выборов. И это несмотря на то, что юридическая теория продвигается консервативными профессорами, дело в Колорадо открыто республиканцами, чтобы отстранить Трампа от внутрипартийных республиканских выборов, а значительная часть демократических аналитиков и оперативников предпочитают Трампа против Байдена в расчёте на то, что Трампа будет легче победить (я предпочитаю адекватного республиканца).

Теперь представьте себе, что Верховный Суд отказывается отстранить Трампа от выборов по какой-то технической причине. Трамп немедленно объявит, что его оправдали по всем пунктам и что он не участвовал в восстании.

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Рассчитывать на то, что 14-я поправка или другая deux machina избавит нас от Трампа в 2024 году, как минимум преждевременно. Я по-прежнему считаю, что несмотря на все уголовные и гражданские процессы, Трамп снова получит республиканскую номинацию, и побеждать его придётся непосредственно на избирательных участках.

Дмитрий Абрамсон