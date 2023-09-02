Белый дом форсирует борьбу с коррупцией в Украине

Советник Белого дома по национальной безопасности подчеркнул важность беспристрастных правоохранительных и судебных органов в украинском демократическом обществе, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу провел встречу с главами антикоррупционных институтов Украины, на которой обсуждались достижения Киева в борьбе с коррупцией и обеспечение автономии этих важных структур.

В украинскую делегацию вошли директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и глава Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

Салливан подчеркнул, говорится в сообщении Белого дома, что независимые, беспристрастные правоохранительные и судебные органы имеют жизненно важное значение для любого демократического общества. Такие органы должны иметь возможность расследовать и выносить решение по делам о коррупции независимо от того, к какого уровня официальным лицам они приведут, отметил советник Белого дома.

Джейк Салливан также подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами антикоррупционных реформ в Украине.

Ранее украинская делегация, которая находится в США с понедельника, встретилась с представителями Госдепартамента, министерств юстиции и финансов, а также Агентства США по международному развитию (USAID).

В сообщении Госдепартамента отмечается, что приверженность Украины борьбе с коррупцией является ключом к ее будущему и к осуществлению ее европейских устремлений.

«США приветствуют приверженность Украины борьбе с коррупцией даже в условиях жестокого полномасштабного вторжения России и поддерживают Украину в проведении ключевых антикоррупционных реформ, направленных на обеспечение ее демократического будущего, основанного на верховенстве закона», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.