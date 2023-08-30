На Х Всероссийской встрече католической молодежи, прошедшей с 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге, особое внимание привлек телемост с папой римским Франциском, который состоялся 25 августа. В ходе выступления понтифик подчеркнул важность наследия и исторической связи российских католиков с “великой Россией”.

Папа Римский призвал молодежь не забывать о наследии святых, правителей и культурных деяний страны, отметив величие империи и её значимость для будущих поколений:

«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

Эти слова вызвали позитивную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления понтифика соответствуют позиции российского государства и общества. Он подчеркнул глубокие корни российской истории и упомянул, что в настоящее время учителя и общественные объединения активно работают над передачей этого наследия молодежи.

Тем не менее, украинские политики выразили недовольство по поводу высказываний папы римского. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова понтифика о “величии России” империалистической пропагандой. Такое заявление подчеркивает напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте событий последних лет.

Слова папы Франциска оказались в центре внимания как общественности, так и политических дебатов, подчеркивая сложные взаимосвязи и взгляды на историческое наследие в регионе.