Большинство республиканских кандидатов в президенты – за военную помощь Украине

Подавляющее большинство республиканских кандидатов в президенты поддержали оказание военной помощи Украине, которая пытается отразить российскую агрессию и вернуть контроль над своей территорией.

Все участники дебатов в городе Милуоки, штат Висконсин, кроме одного, дали понять, что они поддерживают оказание военной помощи Украине.

Это побудило бывшего вице-президента Майка Пенса заговорить о важности политического предвидения в международных делах.

«Тот, кто думает, что мы не можем решать проблемы здесь, в США, и одновременно быть лидером свободного мира, имеет весьма ограниченное представление о величайшей стране на земле», – сказал Пенс.

После вопроса о том, кто выступает против дополнительного финансирования для Украины, лишь один кандидат поднял руку – предприниматель Вивек Рамасвами.

«Я считаю, что это ужасно, что мы защищаем от вторжения через чужую границу, когда мы должны использовать те же самые военные ресурсы для защиты от вторжения через нашу южную границу здесь, в США», – сказал Рамасвами, вызвав одобрительные возгласы из аудитории.

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли резко отреагировала на эти высказывания.

“Мы должны знать, что Украина – это наша передовая линия обороны,” – заявила она.

Хейли подвергла Рамасвани резкой критике, обвинив его в полном отсутствии внешнеполитического опыта и непонимания роли США в мире.

“Он хочет отдать Украину России, он хочет допустить Китай в Тайвань, он хочет прекратить поддержку Израиля”, – предостерегла Хейли избирателей.

Дебаты были первым крупным событием в преддверии общенациональных выборов 2024 года, и их участники, в основном, поддержали бывшего президента Дональда Трампа.

Но они также согласились с действиями бывшего вице-президента Майка Пенса 6 января 2021 года, который, по сути, признал поражение Трампа на выборах.

Тогда Пенс проигнорировал требования Трампа остановить сертификацию результатов выборов, на которых победил Джо Байден, после чего некоторые сторонники Трампа в тот день выкрикивали требования повесить Пенса.

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что Пенс «заслуживает не вымученной признательности, а нашей благодарности как американцев».

В то же время шесть из восьми кандидатов, поднявшихся на сцену, пообещали поддержать Трампа в 2024 году, если он станет официальным выдвиженцем Республиканской партии.

Участников дебатов попросили поднять руки, если они поддержат Трампа при таком развитии событий. Поднялось шесть рук. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи поднял руку наполовину, а бывший губернатор Арканзаса Эйса Хатчинсон не стал ее поднимать.

Сам Трамп не стал участвовать в дебатах, полагая, что он настолько опережает своих соперников, что эта дискуссия ему не нужна.

«Неужели я буду сидеть там час или два, или сколько они там будут идти, и подвергаться оскорблениям со стороны людей, которые вообще не должны выдвигаться в президенты? – заявил он в интервью, опубликованном в социальной сети Х. – Нужно ли мне это делать на телеканале, который не был особенно дружелюбен ко мне?»

Ближайшим соперником Трампа является губернатор Флориды Рон Десантис, который отстает от бывшего президента примерно на 40 процентных пунктов. Остальные республиканские кандидаты набирают в национальных опросах менее 10% каждый.

Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, которые в общей сложности состоят из 91 пункта. Они связаны с действиями Трампа до, во время и после его президентства, которое завершилось в январе 2021 года.

Трамп заявил, что в четверг явится для ареста и соответствующих процедур в Атланте, штат Джорджия, в связи с обвинениями в вымогательстве и вмешательстве с целью отменить его поражение на выборах 2020 года в этом штате.

На вопрос о том, каковы его ожидания от дебатов, президент-демократ Джо Байден, который добивается переизбрания, улыбнулся и сказал: «Никаких».

Кроме бывшего вице-президента Майка Пенса, экс-губернаторов Криса Кристи (Нью-Джерси), Никки Хейли (Южная Каролина) и Эйсы Хатчинсона (Арканзас), в дебатах принимали участие предприниматель из Огайо Вивек Рамасвами, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум.

Стив Херман, Кен Бредемайер, Русская служба «Голоса Америки»