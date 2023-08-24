Российские власти подтвердили гибель Евгения Пригожина

По данным МЧС РФ, в результате крушения самолета погибли 10 человек: семь пассажиров и трое членов экипажа, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям в среду вечером подтвердило гибель владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в результате крушения частного самолета, на борту которого находились еще 10 человек.

В МЧС РФ сообщили о крушении частного самолета, направлявшегося из Москвы в Санкт-Петербург.

По предварительной информации, погибли все находившиеся на борту 10 человек, включая троих членов экипажа, Пригожина и Дмитрия Уткина – «теневого» руководителя ЧВК «Вагнер», который руководил военными операциями и предположительно служил в российской военной разведки.

Бизнес-джет Embraer, разбившийся под селом Куженкино в Тверской области, по данным российских СМИ, принадлежал Пригожину. Самолет летел из Москвы в Петербург.

На месте крушения самолета обнаружены восемь тел, сообщает агенство Reuters, cо ссылкой на официальные российские источники. Поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.

Росавиация опубликовала имена семи пассажиров, включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, правой руки Пригожина, и трех членов экипажа, которые должны были находиться на борту разбившегося самолета.

Ранее министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило, что на борту частного самолета Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, находились 10 человек: семь пассажиров и трое члена экипажа.

Агентство Reuters ссылается на неподтвержденные данные российских СМИ, о том, что основатель ЧВК «Вагнер» и Дмитрий Уткин присутствовали в Москве на встрече с представителями Министерства обороны РФ.

Агентство Reuters не может самостоятельно подтвердить эту информацию.

Онлайн-трекер Flight Radar 24 показал, что самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795) пропал с радаров в 18:11. На неподтвержденной видеозаписи, размещенной в социальных сетях, видно, как самолет падает на землю.

На другом непроверенном видеоролике видны еще горящие обломки самолета на земле.

Агентство Reuters пишет, со ссылкой на российские СМИ, об информации о втором частном самолете, связанным с Пригожиным, который якобы тоже вылетел в Санкт-Петербург, но вскоре после падения первого самолета повернул обратно в Москву и позже совершил посадку.

В заявлении Белого дома говорится, что «президент США Джо Байден проинформирован об авиакатастрофе в России».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон на вопрос «Голоса Америки» прокомментировать ситуацию, заявила: «Мы видели эти сообщения. Если они подтвердятся, никто не будет удивлен».