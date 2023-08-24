«Месть», «приговор» и «быстрая смерть»: эксперты о гибели Евгения Пригожина

Политологи в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорят, что Кремль мог пойти на устранение хозяина группы «Вагнер», не считаясь с последствиями

23 августа российские информационные агентства сообщили о том, что в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, на борту которого находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Росавиация заявила, в самолете был хозяин группы российских наемников «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, два месяца назад поднявший в России вооруженный мятеж.



Вместе с Пригожиным на борту находились его подчиненные, входившие в руководство военной структуры «Вагнера» – Дмитрий Уткин, Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Александр Тотмин и Евгений Макарян. Все они значатся в украинской базе «Миротворец» как наемники ЧВК «Вагнер».

Смерть Евгения Пригожина после того, как Владимир Путин в июне назвал его действия «изменой и предательством», не стала неожиданной. Совсем недавно расследователь Христо Грозев из организации Bellingcat в интервью Financial Times заявил, что, по его мнению, Путин «хочет видеть Пригожина мертвым», и «через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот».



Близкие к ЧВК «Вагнер» Telegram-каналы опубликовали, предположительно, снимки с места падения самолета Пригожина, указав на следы поражения фюзеляжа от зенитной ракеты. В то время, как самолет с Евгением Пригожиным догорал в Тверской области, президент России Владимир Путин присутствовал на награждении российских военнослужащих в Курской области, где, выступая в ходе торжественного мероприятия, был явно в приподнятом настроении.



В интервью Русской службе «Голоса Америки» эксперты рассуждают о том, насколько вероятно, что гибель «повара Кремля» была делом рук российских властей, а также о будущем группы «Вагнер» в тех регионах мира, где она действовала в течение последних лет.



Анджела Стент: Пригожин действительно бросил Путину вызов



Известный специалист по России в Вашингтоне, старший советник Центра евразийских и российских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент (Angela Stent) говорит в интервью Русской службе «Голоса Америки», что смерть хозяина группы «Вагнер» была практически предрешена, но не факт, что в Кремле просчитали последствия:



«Все рассуждали о том, как долго Пригожин проживет. С одной стороны, российской власти удобно, что его не стало, но с другой стороны, для сторонников Пригожина он был харизматичным лидером, и они обвинят в его смерти Кремль. Так что, я не уверена в том, хорошо ли это для Путина».



Анджела Стент считает, что Владимир Путин мог пренебречь возможностью повторного бунта ЧВК «Вагнер» и пойти на поводу у эмоций:



«Путин всегда поддерживал имидж хладнокровного человека, и месть, являясь частью его привычек, была всегда расчетливой, он никогда не выходил из себя. С другой стороны, Пригожин действительно бросил ему вызов, он действительно не дошел всего 200 километров до Москвы во время мятежа. И реакция Путина 24 июня, проявившаяся в самом начале его речи по поводу мятежа, была очень злобной. А потом он просто исчез, и были разговоры о том, что он не знал, что делать. Так что, это может быть местью».



Расследовать истинные причины падения самолета Пригожина, уверена эксперт Джорджтаунского университета, российская власть не будет:



«Люди из самой группы «Вагнер» говорят, что это было убийство, и что самолет был сбит. Можно, конечно, спросить, зачем было убивать всех остальных на борту, если собирались устранить только Пригожина, но как раз в этом случае убийство легче отрицать. И по некоторым данным, другой руководитель «Вагнер», Дмитрий Уткин также был в самолете. Мы можем никогда так и не узнать, что там было на самом деле, и это тоже типично – кто возьмется реально разбираться в том, был ли самолет сбит, или это была ошибка пилота?»



По мнению Анджелы Стент, при этом группа «Вагнер» может продолжить свое существование:



«Было же опубликовано видео всего лишь два дня назад, и даже если Пригожин в действительности не был в Африке, все равно он там говорит – мы продолжаем вербовать, приходите, и так далее. Возможно, Кремль хочет продолжать пользоваться всеми выгодами от тех денег, которые добывали структуры Пригожина в Африке, но уже без проблем, создаваемых самим Пригожиным. С другой стороны, «Вагнер» не единственная российская ЧВК, действующая за границами России, есть много других. И, определенно, они выведены из действий в Украине, а Лукашенко, по некоторым слухам, тоже хотел от них избавиться, потому что с ними полно хлопот».



Кимберли Мартен: Путин мог выбрать для Пригожина относительно быструю смерть



Профессор Колледжа Барнарда в Колумбийском университете Кимберли Мартен (Kimberly Marten), исследовавшая деятельность Евгения Пригожина и группы «Вагнер» многие годы, уверена в том, что гибель руководства «Вагнера» была делом рук российских властей:



«Если вывод о том, что Евгений Пригожин погиб, подтвердится, то это наверняка было сделано каким-то российским государственным подразделением. Есть посты в Твиттере, говорящие о том, что самолет был сбит ракетой ПВО. И это вполне укладывается в картину, в которой, как мы помним, Пригожин долгое время боролся с российским военным руководством, а ровно два месяца назад он поднял мятеж против Шойгу и Герасимова. И это, учитывая привычку Пригожина пользоваться личным самолетом, вполне укладывается в то, как режим Путина мстит своим противникам».



Кимберли Мартен уверена, что российские военные не могли бы решиться на убийство Пригожина без отмашки со стороны Путина, и что гибель хозяина «Вагнера» очень вписывается в привычки и вкусы хозяина Кремля:



«У нас нет никаких свидетельств того, что какие-либо значимые операции проводились российским военным руководством без участия Путина. Путин, естественно, не вовлечен в каждое тактическое решение нижнего и среднего уровня, но все, что было важного в российской международной политике, в решениях в области безопасности и военной сфере, было при участии Путина. Любому члену военного руководства России потребовалась бы дерзость, граничащая с глупостью, чтобы предпринять акцию такого значения без прямого одобрения Путина».



«И это вообще очень похоже на то, как Путин обычно мстит – продолжает эксперт. – Он некоторое время выжидает, а потом наносит удар тем способом, который считает подходящим в случае конкретного человека. В данном случае, поскольку Пригожин был долгое время действительно близок к Путину, был ему предан еще с петербургских времен, Путин, как я думаю, решил убрать Пригожина, выбрав для него относительно быструю, не мучительную смерть. От взрыва ракеты Пригожин, скорее всего, сразу же погиб».



Президент России, считает профессор Барнард Колледжа, теперь может столкнуться с опасностью повторного мятежа или персональной охоты на него лично:



«Путина, по слухам, быстро увезли с мероприятия в Курской области, видимо, в безопасное место, после известий о том, что самолет Пригожина упал. Сейчас люди, поддерживающие Пригожина, воевавшие в составе группы «Вагнер» и принадлежащие к различным неонацистским группам в России, в соцсетях пишут, что если Пригожин погиб, то Путину теперь стоит ходить с оглядкой, и что может быть предпринят еще один марш на Кремль».



При этом Кимберли Мартен предполагает, что на среднем и низовом уровне «Вагнер» может быть и дальше использован Москвой для операций в других странах, в частности, в Африке:



«В каждой стране, где группа «Вагнер» проводила свои операции, у ее подразделений было отдельное руководство, поэтому смерть Пригожина или Уткина может не отразиться на их деятельности. Но тут встает вопрос, можно ли этих командиров уговорить работать на кого-то другого, нежели Пригожина. Вполне возможно, что будет предпринята попытка переманить их для работы на какую-нибудь другую ЧВК, например, на компанию «Редут», без замены личного состава на местах».



Федор Крашенинников: это исполнение приговора



Российский политолог Федор Крашенинников в интервью «Голосу Америки» допускает, что, несмотря на сообщения о ракете ПВО, сбившей бизнес-джет Пригожина, мог произойти и подрыв бомбы на борту:



«Это был теракт на борту, судя по тому, что рассказывают, и это – самый простой способ уничтожить Пригожина. В его окружении было полным-полно людей из спецслужб. Вся его организация была по факту создана спецслужбами России. Взорвать бомбу – это не так сложно, и это самый простой способ решить проблему. Но это сделано показательно, наглядно, убедительно – чтобы всем было понятно, что того, кто два месяца назад поставил под вопрос авторитет Путина и его власть, спустя 2 месяца разорвало, так сказать, на части. Это отсроченное исполнение приговора, месть, которую подали холодной спустя два месяца к столу Владимира Владимировича, пока он там где-то торжественно ордена вручал».



Федор Крашенинников, в отличие от американских политологов, полагает, что у гибели Евгения Пригожина больших последствий быть не может:



«Пригожин перестал быть фигурой сразу после того, как остановил марш на Москву. Два месяца – это такое дожитие, он просто доживал, и то, что с ним случилось – это, скорее, закономерность. Даже странно, что он прожил ещё два месяца после этого – очевидно, ждали, пока немножко спадёт ажиотаж… Никакой общественной реакции не будет. Слухи о том, чтобы в России существуют безумные толпы Z-патриотов, для которых Пригожин – герой… Эти два месяца мы где-то видели этих «пригожинцев», они что-то делали? Люди, которые воюют за деньги, воюют за тех, кто им платит эти деньги. Раньше им платил деньги через кассу Пригожин, а сейчас им будут платить деньги через кассу Иванов или Петров. Наёмники – это не те люди, которые за идею идут восставать и кого-то свергают».



По мнению политолога, после открытого выступления против Путина «повару Кремля» было не на что надеяться:



«Человек, который жил милостью Путина, каждую копейку в своей жизни получил от Путина, он понимал, что, если Путин захочет его достать, он его везде достанет. И в его положении проще было расслабиться и надеяться на «доброго царя». И он бы не смог спрятаться от путинского гнева. Улететь на Запад сдаваться? Там его ждала только тюрьма и Гаага. Он, очевидно, верил, что Путин в Африку его отпустит, опять же были «гарантии», Лукашенко… Ну, плюс он был авантюрист, человек, который вообще склонен был вести себя довольно эксцентрично. Вот и результат жизни авантюриста».

Данила Гальперович, Русская служба «Голоса Америки»