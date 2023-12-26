WSJ: Патрушев, при согласии Путина, приказал взорвать самолет Пригожина 

Wall Street Journal, ссылаясь на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки, провел свое расследование гибели Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», в результате которого пришел к выводу, что “повар Путина” и его соратники были убиты по приказу секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.

Как пишет издание, Николай Патрушев беспокоился из-за усиления политического и военного влияния ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина. Он предупреждал об этой угрозе российского президента летом 2022 года. Предупреждения оставались без внимания, пока «Вагнер» успешно воевал в Украине до звонка Пригожина Путина в октябре прошлого года, во время которого он пожаловался на нехватку боеприпасов.

Сообщается, что в момент разговора в кабинете находились другие люди, в том числе Патрушев, который слышал, как Пригожин грубил Путину.

После этого звонка Путин стал игнорировать Пригожина и больше прислушиваться к мнению главы Совбеза, т.е. Патрушева. Собеседники WSJ сказали, что в конце июня противостояние Пригожина и российского военного командования вылилось в открытый мятеж, Патрушев увидел возможность навсегда избавиться от Пригожина.

В начале августа Патрушев приказал своему помощнику приступить к разработке операции по устранению Пригожина, с чем Путин был ознакомлен и он не стал возражать.

В результате во время проверки самолета Пригожина сотрудниками службы безопасности в московском аэропорту Шереметьево под его крыло была заложена бомба, сработавшая вскоре после взлёта.

WSJ также сообщает, что направили запрос на комментарии российским властям и лично Николаю Патрушеву, ответ получен не был, во всяком случае пока.