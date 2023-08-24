США ввели санкции против лиц, причастных к с насильственной депортации детей Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг Минфин США опубликовал список российских физических лиц, против которых введены санкции за незаконный вывоз украинских детей на территорию России. Санкции введены в день 32-й годовщины независимости Украины.



В санкционном списке: уполномоченные по правам ребенка в Калужской области – Ирина Агеева, в Ростовской области – Ирина Черкасова, в Белгородской области – Галина Пятых, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев и председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев.



В документе говорится, что Хучиев также участвовал в содействии депортации украинских детей в Россию и их усыновлению российскими семьями.



Под санкции попали также детский летний лагерь в оккупированном Крыму «Артек» и его директор Константин Федоренко, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев и глава департамента образования оккупированного Мелитополя Елена Шапурова.



В заявлении Госдепартамента говорится, что санкции и визовые ограничения введены с целью привлечения к ответственности физических и юридических лиц, связанных с насильственной передачей и депортацией детей Украины. Соединенные Штаты будут и впредь требовать от России ответа за ее незаконную войну против Украины».