Имя Пригожина обнаружили в списках пассажиров разбившегося самолета

В результате авиакатастрофы в Бологовском районе Тверской области разбился Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Самолет принадлежал известному бизнесмену Евгению Пригожину. Авиалайнер выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая 3 члена экипажа.

Согласно предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа погибли. Сведения о разбившемся самолете и гибели пассажиров подтвердило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ (МЧС).

Агентство “ТАСС” со ссылкой на Росавиацию сообщило, что среди пассажиров находился Евгений Пригожин, бизнесмен и основатель частной военной компании “ЧВК Вагнер”. Это является первой официальной подтвержденной информацией о его нахождении на борту самолета.

Одной из версий причины крушения стала возможность теракта на борту. Российские информационные источники утверждают, что спецслужбы в настоящее время проверяют эту версию.