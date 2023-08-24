Блинкен: США никогда не признают незаконной оккупации Крыма

Госсекретарь Энтони Блинкен обратился к участникам третьего Международного саммита Крымской платформы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты никогда не признают незаконной аннексии Крыма Москвой и продолжат поддерживать восстановление Украиной контроля над оккупированными территориями с помощью таких инструментов как Крымская платформа. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал об этом в среду в онлайн-обращении к участникам Третьего Международного саммита Крымской платформы, который начал работу в Киеве.

Блинкен подчеркнул, что в течение последних 18 месяцев украинцы продемонстрировали необычайную стойкость и решимость перед лицом зверств, творимых российскими агрессорами.

«Правительства и народы всего мира, в том числе и Соединенные Штаты, сплотились на стороне Украины в защиту принципов, лежащих в основе Устава Организации Объединенных Наций: суверенитет, независимость, территориальная целостность», – подчеркнул госсекретарь, напомнив, что российская агрессия против Украины началась в 2014 году с аннексии Крыма.

«Крым – это Украина. Мы никогда не признаем незаконную попытку его аннексии Россией, – заявил Блинкен. – Международное сообщество продолжит работу через Крымскую платформу, чтобы поддержать восстановление контроля Украины над всей ее территорией, включая Крым. И мы, вместе со странами всего мира, будем продолжать работать над достижением справедливого и прочного мира, в котором поддерживаются принципы, лежащие в основе Устава ООН».

Международный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве в среду, 23 августа. Это уже третьи по счету переговоры, которые в этом году проходят в гибридном формате для увеличения количества участников. По словам первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой, в этом году в форуме принимают участие главы правительств 64 государств.

Сегодня участники саммита обсуждали будущее Крымского полуострова и проблему безопасности в Черном море. В этом году на форуме впервые обсуждался вопрос послевоенной реинтеграции Крыма в состав Украины.