Президент США Байден поздравил Украину с днем независимости

Американский президент надеется, что «день независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы никогда не погасят пламя свободы, которое живет в сердцах свободных людей по всему миру». Он пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена по поводу дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

«Сегодня народ Украины вновь отмечает свой День независимости, подвергаясь полномасштабной атаке в рамках подлой войны Путина за землю и власть. В течение восемнадцати месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и с реальностью жестоких нападений. Но украинцы не сломлены духом», – отмечается в заявлении Байдена.

В нем подчеркивается, что с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, «храбрые украинские женщины и мужчины защищают Украину от посягательств на фундаментальные принципы, чрезвычайно важные для каждого государства на планете, – принципы суверенитета и территориальной целостности. Они вновь показывают миру, что за свободу стоит бороться».

Президент Байден заявил, что «независимость означает свободу выбирать свое собственное будущее. Она драгоценна».

«Каждый год 4 июля американцы празднуют свой день независимости, чтобы вспомнить цену, которую мы заплатили за нашу свободу и все блага, которые из нее вытекают. Поэтому сегодня, когда Путин продолжает свою жестокую войну, направленную на то, чтобы стереть независимость Украины и силой перекроить карту нашего мира, американцы по всей стране едины с народом Украины», – говорится в заявлении.

Американский президент пообещал, что «Соединенные Штаты будут продолжать свою работу вместе с партнерами по всему миру, поддерживая способность Украины обороняться от российской агрессии, отстаивая основополагающие принципы Устава ООН и помогая украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает».

Приверженность США независимости Украины является непоколебимой и непреходящей. Именно поэтому в августе этого года США и другие страны «Большой семерки» и НАТО приняли в Литве на совместную декларацию, в которой обязались помогать Украине сохранять боеспособность ее вооруженных сил для сдерживания российской агрессии в ближайшие годы. К этой декларации уже присоединились более 25 стран.

«США вместе с партнерами поддерживает Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будем помогать ей в долгосрочной перспективе», – сказал президент США.

Байден особо подчеркнул, что «США также работают со странами всего мира над привлечением российских войск к ответственности за военные преступления и другие злодеяния, которые они совершают в Украине. Это включает в себя насильственный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Этих детей крадут у родителей и держат в разлуке от родных. Это немыслимо».

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях с целью привлечь к ответственности лиц, виновных в этих принудительных перемещениях и депортации, и потребовать, чтобы украинские дети были возвращены в их семьи», – говорится в заявлении Байдена.

Он выразил надежду, что «в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой день независимости в мире и безопасности, зная, как их необычайная храбрость вдохновила весь мир».

«Пусть день независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы никогда не погасят пламя свободы, которое живет в сердцах свободных людей по всему миру», – подчеркнул президент США.