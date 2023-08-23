В Пентагоне допустили возможность обучения украинских летчиков на территории США

Представитель Министерства обороны США отказался комментировать публикацию NYT, в которой утверждается, что в ходе войны в Украине погибли до 500 тысяч человек с обеих сторон, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство обороны США допустило возможность обучения украинских военных летчиков полетам на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов. Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сказал об этом во вторник.

«Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части США, если в Европе будет достигнут объем загрузки, – заявил представитель Пентагона, уточнив, что у него пока что нет возможности назвать такие базы.

Передача Киеву истретителей F-16 является частью долгосрочного обязательства западных стран, добавил Райдер.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в газете New York Times о числе погибших в Украине, Райдер сказал, что он не может привести официальные цифры, добавив: «Очевидно, что эта война привела к значительным потерям с обеих сторон».

По данным New York Times, общее число украинских и российских военных, которые были убиты или ранены, приближается к 500 тысячам с начала вторжения России 18 месяцев назад.

В статье, опубликованной в прошлую пятницу, цитируются представители Пентагона, которые заявляют, что военные потери России приближаются к 300 000 человек, в том числе до 120 000 погибших и до 180 000 раненых.

Украинские потери оцениваются почти в 70 000 убитых и до 120 000 раненых.

Газета ссылается на трудности с оценкой данных о потерях, заявляя, что Россия, как полагают, регулярно занижает число погибших и раненых на войне, а Украина не раскрывает официальные цифры.