Трамп планирует явиться в тюрьму в четверг в связи с предъявленным ему обвинением

Бывший президент Дональд Трамп планирует в четверг явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Бывший президент Дональд Трамп подтвердил в понедельник вечером, что он планирует появиться в четверг в Атланте, где его должны арестоват в связи с предъявленными ему обвинениями. В Джорджии Трампа обвиняют в том, что он пытался отменить свое поражение в штате на президентских выборах 2020. Экс-президент сообщил об этом в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«В четверг я поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы меня арестовали», — написал Трамп, который является наиболее вероятным кандидатом на участие в выборах в 2024 году от Республиканской партии. Он охарактеризовал обвинительное заключение как политически мотивированную попытку сорвать его кампанию по переизбранию.

Дата его явки была назначена в ходе переговоров по поводу залога за согласие и условий освобождения с окружной прокуратурой округа Фултон. Первым об этом в понедельник вечером сообщил телеканал CNN.

В 98-страничном обвинительном заключении, опубликованном на прошлой неделе в штате Джорджия, Трампу и еще 18 подсудимым предъявлено в общей сложности 41 обвинение в связи с попытками аннулировать проигрыш республиканского кандидата на выборах 2020 года в этом штате.

Когда Трамп явится в тюрьму, вокруг этой территории будет введено «жесткое блокирование», сообщило местное управление шерифа. Сроки явки не назывались.

Бывший президент США, ожидающий суда в штате Джорджия по обвинению в попытке отменить свое поражение на выборах в 2020 году, будет освобожден под залог в размере 200 тысяч долл. и получит запрет на отправку угрожающих сообщений в социальных сетях. Это следует из судебного документа, представленного в понедельник.

В документе-соглашении об освобождении под залог, подписанном адвокатами Трампа и окружным прокурором Фултона Фани Уиллис, также прописаны условия освобождения, включая запрет на запугивание свидетелей и воспрепятствование правосудию.

«Вышеперечисленное включает, в частности, сообщения в социальных сетях или репосты сообщений, сделанных другим лицом в социальных сетях», – говорится в постановлении, подписанном судьей Высшего суда округа Фултон Скоттом Макафи.