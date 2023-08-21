Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16, Дания – еще 19

Украина получит 42 истребителя F-16 после подготовки пилотов и инженеров. Об этом после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который 20 августа посетил эту страну.

“Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел”, – написал Владимир Зеленский в телеграме.

Рютте отметил, что Нидерланды, а также Дания передадут F-16 Киеву, когда будут выполнены условия для поставки. Когда именно Украина получит истребители и когда закончится обучение летчиков, Рютте не уточнил.

Из Нидерландов Зеленский отправился в Данию. Министр обороны этой страны Якоб Эллеманн-Йенсен ранее официально объявил, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине истребители F-16 “для борьбы Украины за свободу против России и ее преступной агрессии”.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Киев получит 19 истребителей. Из них шесть, по ее словам, до Нового года, еще восемь в будущем году и оставшиеся пять позже.

Украина с начала российского вторжения потеряла значительную часть парка боевой авиации. Киев обратился с просьбой к западным союзникам предоставить ВСУ современные истребители.

Несколько стран НАТО, в частности Польша и Словакия, передали Украине боевые самолеты советского производства.

В августе Вашингтон дал разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Издание Politico сообщало, что группа из восьми пилотов, свободно владеющих английским языком, уже определена, но первые самолеты могут быть доставлены Киеву не раньше весны 2024 года.

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