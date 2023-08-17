США ввели санкции против четырех сотрудников ФСБ за причастность к отравлению Навального

В отношении Александрова, Кудрявцева, Осипова и Паняева вводятся также визовые ограничения, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США ввели санкции в отношении четырех лиц, связанных с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, основываясь своих на глобальных полномочиях в рамках Закона Магнитского.



Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном в четверг на сайте Министерства финансов.



В заявлении Госдепартамента, также опубликованном в четверг, отмечается, что, в соответствии с Законом Магнитского от 2012 г. США включают в список четырех сотрудников ФСБ России – Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева – за их причастность к имевшему место три года назад отравлению российского оппозиционного лидера Алексея Навального.



В отношении Александрова, Кудрявцева, Осипова и Паняева вводятся также визовые ограничения за их причастность к грубым нарушениям прав человека.



«Сегодняшние действия являются напоминанием о том, что нарушение международно признанных прав человека чревато последствиями, – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. – Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия для привлечения к ответственности за подобные вопиющие деяния».



США вновь призвали к незамедлительному освобождению Алексея Навального.