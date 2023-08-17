Опрос: 40% американцев никогда не были заграницей

Опрос среди 2 000 резидентов США развенчивает устоявшееся представление о том, что американцы якобы – самая путешествующая нация. Согласно проведенному исследованию OnePoll показало, что:

Одиннадцать процентов респондентов никогда не путешествовали за пределы штата, где они родились.

Более половины опрошенных (54 процента) заявили, что в течение своей жизни посетили менее 10 штатов.

До 13 процентов заявили, что никогда не летали на самолете.

Сорок процентов опрошенных заявили, что никогда не покидали страну.

Более половины респондентов никогда не имели паспорта. (На протяжении многих лет гражданам США не требовался паспорт для поездок в Мексику, Канаду и многие круизы).

Однако недостаток путешествий не всегда обусловлен нежеланием расширять свое мировоззрение путем посещений други мест и стран. Большинство опрошенных выразили желание путешествовать: 85 процентов заявили, что им нравится переживать новые впечатления, а почти 60 процентов сказали, что у них есть список мест, которые они хотели бы увидеть.

Фактически, результаты опроса показали, что 76 процентов респондентов хотели бы путешествовать больше, чем они делают это сейчас. Причины, которые они указали, почему они этого не делают, вполне ожидаемы: в основном из-за отсутствия финансов или чувства неподготовленности и недостаточной оснащенности для путешествий в неизведанные территории.

Если быть конкретнее, то 63 процента американцев, никогда не покидавших страну, заявили, что международная поездка выходит за рамки их бюджета.

И рабочие обязанности и приоритеты также играют роль: 25 процентов сказали, что просто не могут найти время для путешествий, но три четверти респондентов сказали, что они определенно хотели бы путешествовать больше, чем делают это сейчас.

13 процентов опрошенных вообще не имеют никакого багажа для дальших путешествий.

И, возможно, самый интересный факт, выявленный в этом исследовании о путешествиях: один из 10 опрошенных американцев заявил, что не интересуется путешествиями!