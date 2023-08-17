Схемы мошенничества с Amazon

Недавно Amazon опубликовал предупреждение о схемах и уловках, к которым прибегают мошенники, приотворяясь крупным маркетплейсом. Похожие виды мошенничества потенциально грозят не только пользователям Amazon, но и других интернет-площадок, поэтому будьте бдительны и не спешите нажимать на ссылки в письмах, предварительно не зайдя в свой профиль на официальном сайте.

По мнению Amazon, его пользователи чаще всего сталкиваются с мошенничеством с прайм-членством. Это могут быть неожиданные звонки/текстовые сообщения/электронные письма, которые касаются членского взноса или проблем с вашим членством и просят подтвердить или отменить оплату. Так мошенники пытаются убедить вас предоставить информацию об оплате или банковском счете, чтобы якобы восстановить членство.

И мошенничество с приостановкой/удалением учетной записи: пользователи получают текстовые сообщения, электронные письма и телефонные звонки о том, что ваша учетная запись будет приостановлена или удалена и с предложением перейти по мошеннической ссылке или устно предоставить информацию для «подтверждения вашей учетной записи».

Компания обращает внимание, что Amazon никогда не попросит предоставить информацию об оплате товаров или услуг по телефону, а также не попросит раскрывать свой пароль или подтвердить конфиденциальную личную информацию по телефону или на каком-либо веб-сайте, кроме Amazon.com. Поэтому, если у вас есть вопросы о состоянии вашей учетной записи, перейдите непосредственно на Amazon.com или в приложение, чтобы просмотреть сведения о своей учетной записи, включая Центр сообщений, в котором отображается журнал сообщений, отправленных из Amazon.

Вот несколько важных советов по выявлению мошенников и обеспечению безопасности вашей учетной записи и информации:

1. Всегда пользуйтесь мобильным приложением или официальным веб-сайтом Amazon, когда ищете службу поддержки клиентов, техническую поддержку или хотите внести изменения в свою учетную запись.

2. Остерегайтесь ложной срочности. Мошенники могут попытаться создать ощущение безотлагательности. Будьте осторожны каждый раз, когда кто-то пытается убедить вас, что вы должны срочно действовать сейчас.

3. Никогда не платите по телефону. Amazon никогда не попросит вас предоставить платежную информацию, включая подарочные карты (или «проверочные карты», как их называют некоторые мошенники) для продуктов или услуг по телефону.

4. Сначала проверьте ссылки. Легальные веб-сайты Amazon содержат «amazon.com» или «amazon.com/support». Перейдите непосредственно на официальный веб-сайт, если вам нужна помощь с устройствами/услугами Amazon, заказами или внесением изменений в вашу учетную запись.

Если вы получили сообщение или звонок, или текстовое сообщение, или электронное письмо, которое, по вашему мнению, может быть не от Amazon, сообщите нам об этом по адресу amazon.com/reportascam.

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