СБУ взяла на себя ответственность за атаку на Крымский мост

Украинские службы безопасности предоставили телеканалу CNN эксклюзивные кадры, демонстрирующие момент взрыва экспериментального морского дрона, который был использован в июле для атаки на мост, соединяющий аннексированный Крым с Россией.

Это первый раз, когда СБУ публично заявила о своей ответственности за эту операцию, отмечают журналисты.

Атака, совершенная 17 июля, привела к повреждению дорожных полос моста и, по данным российских официальных лиц, унесла жизни двух мирных жителей. Это была вторая атака на важный объект инфраструктуры и показала, как трудно защищать единственное независимое российское соединение с полуостровом.

Мост был торжественно открыт российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году и символизирует его стремление захватить Украину и навсегда связать ее с Россией. Он также является важным снабженческим маршрутом для военной операции России на Крыму.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал CNN, что использованный дрон, названный “Морской Малыш”, был результатом многомесячной разработки, начавшейся сразу после вторжения. “Морские поверхностные дроны – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины”, – сказал он. “Ни одна частная компания не была задействована. С помощью этих дронов мы недавно успешно атаковали крымский мост, большой десантный корабль Оленгорский Горняк и танкер SIG”.

Малюк имел в виду танкер SIG, атакованный в Черном море, по словам украинских официальных лиц, перевозивший топливо для российской военной техники. Удар по российскому десантному кораблю продемонстрировал больший дальний радиус действия украинских вооруженных сил, поразив судно с возможными сто членами экипажа в российском морском порту Новороссийск на восточном побережье Черного моря.

СБУ предоставила CNN видео атаки июля, на котором был показан экран пилота за мгновения до того, как “Морской Малыш” доставил до 850 килограмм взрывчатых веществ к одной из бетонных опор моста. Источники в службе также предоставили CNN два видеоролика с камер наблюдения, показывающих момент столкновения одного дрона с дорожной частью моста, а затем взрыв другого дрона, поражающего железнодорожную секцию примерно через пять минут, с противоположного направления.

Украина держала в тайне свои атаки, подтверждая свое участие через анонимные заявления и общие ссылки на “неопознанные плавающие объекты”, и прямое заявление Малюка о ответственности является необычно прямой попыткой предостеречь Москву от угрозы, которую представляют эти новые дроны.

“Мы работаем над несколькими новыми интересными операциями, включая в водах Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов”, – сказал Малюк.

Малюк также взял на себя ответственность за первую атаку Украины на мост 8 октября, но отказался предоставить детали. Обстоятельства этой атаки, которые, как видно на камерах наблюдения, были вызваны взрывом, исходящим из движущегося грузовика на мосту, остаются неясными.

Он также сообщил, что июльская атака с использованием дрона была результатом многомесячной подготовки. Он сказал, что атака на Керченский мост была совместной операцией с украинским флотом, которым он руководил вместе с адмиралом Олексием Нейжпапой.