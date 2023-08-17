Спецагент контрразведки ФБР в Нью-Йорке работал на российского олигарха

Бывший завотдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке признал себя виновным в заговоре о нарушении санкций США в отношении России.

Бывший начальник отдела контрразведки Федерального бюро расследований в Нью-Йорке, Чарльз Макгонигал, признал себя виновным в заговоре о нарушении Закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях (IEEPA) и отмывании денег в связи с предоставлением услуг российскому олигарху Олегу Дерипаске, находящемуся под американскими санкциями.

Согласно документам суда, 6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении российского олигарха Олега Дерипаски за то, что он действовал от имени высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации и занимался деятельностью в энергетическом секторе российской экономики. Окружной суд округа Колумбия подтвердил санкции в отношении Дерипаски, установив, среди прочего, что вывод о том, что Дерипаска выступал в качестве агента президента России Владимира Путина, подтвержден доказательствами.

Как чиновник ФБР, Макгонигал помогал в расследовании Дерипаски и других российских олигархов. В 2018 году, находясь на должности начальника отдела контрразведки, Макгонигал получил тогда секретный список олигархов, связанных с Кремлем, которые рассматривались для наложения санкций. В 2021 году Макгонигал предоставил тайную услугу Дерипаске в нарушение санкций США, введенных в отношении Дерипаски в апреле 2018 года. В частности, после переговоров с агентом Дерипаски, Макгонигал провел расследование в отношении другого российского олигарха, конкурирующего Дерипаске. В обмен на заказное расследование, агент получал скрытые платежи от Дерипаски.

Макгонигалу грозит до пяти лет тюремного заключения за каждое нарушение, и приговор будет вынесен 14 декабря.