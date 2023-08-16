США ввели санкции против компаний, причастных к торговле оружием между Москвой и Пхеньяном

Под санкции попали российская ООО «Верус», казахстанская ТОО Defense Engineering и принадлежащая гражданину Словакии компания Versor, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США ввели санкции против трех юридических лиц, которые обвиняются в причастности к сделкам по продаже оружия между Северной Кореей и Россией.



В распространенном в среду заявлении Министерства финансов отмечается, что Вашингтон продолжает принимать меры против тех, кто поддерживает войну, развязанную Россией в Украине.



«Россия все чаще вынуждена обращаться к Северной Корее и другим союзникам для поддержания войны в Украине, поскольку она расходует боеприпасы и теряет тяжелую технику на поле боя», – подчеркивается в заявлении министерства.



Напомним, что с момента начала полномасштабной войны России против Украины Вашингтон уже ввел целый ряд санкций против Москвы и против президента РФ Владимира Путина.



«Соединенные Штаты продолжают искоренять незаконные финансовые сети, стремящиеся направить помощь из Северной Кореи российской военной машине, – констатирует в своем заявлении замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. – Вместе с нашими союзниками и партнерами мы сохраняем приверженность разоблачению и пресечению торговли оружием, поддерживающей жестокую путинскую войну в Украине».



Юридическими лицами, против которых были предприняты действия в данном случае, являются российская ООО «Верус», базирующаяся в Казахстане ТОО Defense Engineering и компания Versor.



Еще в марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения в отношении гражданина Словакии и владельца Versor Ашота Мкртичева. В ходе переговоров с представителями КНДР и России он организовал реализацию потенциальных планов по передаче России более двух десятков видов вооружений и боеприпасов в обмен на ряд товаров, включая сырье, поставляемые в Северную Корею.