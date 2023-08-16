Россия пытается сломить дух украинцев массированными ракетными ударами

Утром 15 августа восемь регионов Украины подверглись массированному ракетному обстрелу.

Об этом отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

«По состоянию на 15:00 три человека погибли, 27 – травмированы. Больше всего пострадавших во Львове – пятнадцать раненых», – отметил он 15 августа.

По данным министра МВД, повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых многоквартирный дом, девять частных домов, медицинское и образовательное учреждения.

«Следственно-оперативные группы Нацполиции фиксируют доказательства военных преступлений России», – подчеркнул Игорь Клименко.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Фейсбуке, что около 4:00 по местному времени 15 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов: четыре крылатых ракеты Х-22, двадцать крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатые ракеты «Калибр».

«В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено: шестнадцать крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Кроме того, зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям», – говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что 13 и 14 августа Россия нанесла массированные ракетные удары по югу Украины: городу Одессе, Херсонской, Николаевской и Запорожской областям.

Как сообщает официальный сайт Одессы, после массированной воздушной атаки России в ночь на 14 августа в городе были повреждены 296 домов.

Последствия российских ударов

По сообщению украинской прессы, под ракетный удар 15 августа попали города на западе и в центре страны: Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Днепр и Смела.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области были повреждены 120 домов. Во Львове из-за ракетных российских ударов сто домов получили повреждения.

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук отметила, что «сегодня на рассвете западные области Украины подверглись массированному обстрелу».

«Звуки взрывов были слышны и на Прикарпатье. Работало наше ПВО. Обломки ракеты попали на частное домохозяйство, повреждены хозяйственные постройки и жилой дом. Пострадавших нет», – заявила глава Ивано-Франковской ОВА.

Во время масштабной ракетной атаки по Украине россияне попали в промышленное предприятие в Луцке. В результате обстрела погибли три человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК – Украина со ссылкой на заявление городского главы Луцка Игоря Полищука в эфире телемарафона.

«Сегодня утром двумя крылатыми ракетами было поражено промышленное предприятие в нашем городе. В результате этой атаки, к большому сожалению, погибли три человека и четверо пострадали», – сказал Полищук.

По данным шведского производителя подшипников – компании SKF, на его заводе в Луцке вследствие падения ракеты погибли три сотрудника. Об этом 15 августа сообщает агентство Reuters.

В официальном сообщении Черкасской областной военной администрации отмечается, что в городе Смела ракеты ударили по территориям частного предприятия и медучреждения. Обошлось без пострадавших, однако часть города осталась без воды.

В Днепре в результате массированной ракетной атаки было попадание по промышленному предприятию, а также был поврежден спортивный объект, сообщил прессе официальный представитель местной власти.

По данным российской прессы, 15 августа Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности Украины: ВПК страны был нанесен значительный ущерб.

Охота за аэродромами и пилотами

Политолог Олег Лисный отмечает, что российские удары по южным и западным регионам Украины могут быть вызваны желанием повлиять на возобновление зерновой сделки и разрушить военные аэродромы страны.

«Ранее вокруг Одессы это была «работа» по портовой инфраструктуре, чтобы сорвать даже перспективу возобновления участия Украины в зерновом соглашении. Можно допустить, что под давлением Китая и Турции Россия согласится на возобновление зернового соглашения, но в случае уничтожения украинской портовой инфраструктуры мы выбываем с рынка экспорта зерна по морю вообще», – говорит Олег Лисныйкорреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ракетные удары по западным регионам он объясняет тем, что Россия начала «охоту за аэродромами и пилотами».

«Однако точно никто не знает, есть ли на наших западных аэродромах самолеты, которые могут нести ракеты Storm Shadow. Как отметил советник Воздушных сил ВСУ, наши пилоты не ждут, пока по ним прилетит ракета», – подчеркивает Олег Лисный.

Он также считает, что Россия пытается терроризировать Украину ракетными ударами по гражданской инфраструктуре, чтобы сломать моральный дух граждан.

«У них есть надежда, что планомерно разрушится моральная стойкость, будет давление на власть, желание переговоров, которые нужны России на данный момент. Поэтому Россия бьет по этим регионам, тем более, они пограничны с Западом, через которые идет гуманитарная и военная помощь», – подчеркивает Олег Лисный.

Попытка атаковать общественное настроение

Политолог Алексей Якубин считает, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре юга и запада страны для разрыва логистических цепочек.

«Часть российских атак на юге страны связаны с желанием прервать поставки зерна Дунайским пароходством, на западе – разрушить логистику поставок грузов. Россия пытается бить по логистической инфраструктуре Украины для того, чтобы усложнить любые поставки внутри страны – зерна, других товаров, не исключено, что и грузов военного назначения», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также отмечает, что волны российских ракетных ударов по Украине наносятся с целью «запугать, подорвать моральный дух» украинцев.

«Наступление идет, но идет не так быстро, как бы хотелось и на фоне активных военных действий на фронте в обществе возникают дискуссии – сколько еще будет длиться война? Массированные российские атаки призваны нагонять страх в обществе, и подогревать подобные дискуссии, что война может долгой, тем самым воздействуя на общественное настроение», – утверждает Алексей Якубин.

Тарас Бурноc, VOA