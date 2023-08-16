COVID с нами навсегда?

Новые случаи Covid-19 снова растут, отчасти этому способствует появление еще одного нового варианта EG.5. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в июле уровень госпитализации подскочил на 12,5% по всей стране.

Всплеск происходит после того, как закончилась чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая привела к бесплатному прохождению тестов на COVID и бесплатным вакцинам. Одновременно наступила усталость: люди больше не носят маски в общественных местах. И исследование показало, что большинство американцев откажутся от новых бустеров, которые будут доступны этой осенью.

На специальном брифинге EMS 11 августа приглашенные специалисты рассмотрели рост числа случаев, поговорили о новом варианте ковида, о новых бустерах и стратегиях, к которым они прибегают для предотвращения инфекций, а также феномен обратного действия Паксловида.

Постоянный спикер EMS брифингов, касающихся Covid, профессор биологии и главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения, Техасский университет A&M, доктор Бен Нойман сказала, что “EG.5 — один из вариантов, который сейчас распространяется быстрее всего. Это дочерняя вариант XBB 1.9. По сути, это другая версия Omicron. И все, что сейчас циркулирует в мире, имеет от 100 до 110 отличий от оригинальной версии”.

По его словам, этот вариант распространяется, потому что он имеет много изменений в месте связывания рецептора, который является мишенью для большинства вакцин и некоторых из наиболее полезных частей иммунной системы.

“Когда цель меняется, вы должны изменить свою цель. Прошло больше года с тех пор, как у нас появилась обновленная версия вакцины. Это происходит медленно, но поглощение не было большим. Общее потребление бивалентной вакцины в США составляет всего 17%,” – отметил доктор Нойман, говоря о новых вакцинах и их эффективности.

“Предполагается, что состав нового бустера будет моновалентным по отношению к варианту XBB. Из исследований, которые у нас есть сейчас, похоже, что новые варианты, такие как EG.5, достаточно близки, чтобы вакцина против XBB работала против него довольно хорошо. Так что я думаю, что это хороший ход, и я бы хотел, чтобы они поторопились с его выпуском,” – рассказал он журналистам.

“Луна далеко. Марс далеко. Мы были на обеих планетах. Кажется, что конец COVID сейчас далек, но я должен верить, что с человеческой изобретательностью мы сможем его достичь. Я думаю, что самая большая проблема была и остается в сердцах людей, убедить их не бояться нового и только что одобренного и сделать все, что в их силах, чтобы остановить этот вирус. Потому что он ничего не добавляет к их жизни, а только отнимает,” – предупредил доктор Нойман об остающейся опасности вируса.

Заместитель декана региональных кампусов Калифорнийского университета в Сан-Франциско и преподаватель медицины, специализирующийся на лечении инфекционных заболеваний, доктор Питер Чин-Хонг, со своей стороны заявил: “Был небольшой всплеск госпитализаций, не цунами, даже не всплеск. То, как я думаю об этом, — это волнение. Это похоже на общую волну, которая не поглощает вас. В нее не погружаешься, а как бы едешь на ней, пока она не выйдет на берег.”

“Итак, если вы посмотрите, например, на Калифорнию, год назад у нас было госпитализировано около 4700 человек. И сейчас у нас около 890 человек госпитализированы. Так что в перспективе это ничто по сравнению даже с тем, что год назад было 4700,” – поделился доктор Питер Чин-Хонг с журналистами.

Говоря о всплеске случаев ковида, доктор Чин-Хонг выделил четыре причины: “Есть большие концерты, такие как Тейлор Свифт, собирающие много людей. А беспрецедентная жара загнала многих людей в закрытые помещения. Так что это почти как зима, хотя сейчас лето.”

“Мы видим, как много людей заболевают Covid в сообществе. Но мы все уже подверглись воздействию Covid, поэтому он приходит на негостеприимную почву. Более 95% из нас в какой-то момент подвергались воздействию или получали вакцину. Так что, вероятно, сводит к минимуму или смягчает риск серьезного заболевания,” – сказал он.

“Мы знаем, что если вы вводите Паксловид — особенно людям из группы высокого риска — вскоре после их заражения, мы можем снизить риск развития у них тяжелого заболевания. Но у Паксловида, как и у любой терапии, есть ограничения. Есть лекарственные взаимодействия. Поэтому, если вы принимаете определенные лекарства, вам следует соблюдать осторожность при приеме Паксловида. Или вы не сможете получить его, если у вас почечная недостаточность,” – сказал доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний, Медицинский факультет Университета Вандербильта, говоря о терапевтических средствах против ковида.

“Ремдесивир мы теперь используем очень быстро, как только пациент поступил в больницу. Но не было бы лучше, если бы у нас было больше терапевтических средств, направленных на то, чтобы люди не попадали в больницу?”

“Исследования других терапевтических средств все еще продолжаются, но я не могу сказать вам, когда они станут доступны. Я думаю, мы просто должны увидеть. Но я думаю, что исследовательское сообщество продолжает вносить один из самых лучших вкладов в борьбу с Covid во всем мире,” – отметил он.

“Давайте проясним, что вакцина не связана с длительным Covid. Есть люди, получившие вакцину, которые, тем не менее, могут заболеть Covid. Мы все знаем, что это может случиться. Вакцины, по-видимому, оказывают некоторое влияние на снижение вероятности длительного Covid. Но, да, вы можете заболеть Ковидом и, как следствие, долгим Ковидом, даже несмотря на то, что вы были привиты. Но вакцины действительно снижают риск длительного Covid,” – заявил доктор Шаффнер.

“Мы должны напомнить себе, что, хотя пандемия отступила, вирус все еще с нами и будет в обозримом будущем. Он способен сделать людей очень, очень больными. Как я люблю говорить, вирус — это плохо, а вакцины — это хорошо. Воспользуйтесь преимуществами новой обновленной бустерной вакцины, которая будет доступна этой осенью, начиная с сентября. Это обеспечит наилучшую защиту для вас. Убедитесь, что ваша семья защищена, и внесите свой вклад в защиту своего сообщества,” – призвал доктор Шаффнер.

Специалисты единодушно согласились, что сообщества меньшинств и сообщества с низким доходом всегда подвергались более высокому риску госпитализации и смерти от Covid.

“На протяжении всей пандемии мы наблюдали множество различий, в том числе и особенно среди афроамериканских общин, как с точки зрения того, кто умирает в первую очередь, так и с точки зрения госпитализации,” – сказал доктор Чин-Хонг. “Но затем мы начали устранять некоторые из основных причин, связанных с доступом к тестированию на ковид и, возможно, с большим количеством структурного расизма. Конечно, политика сыграла свою роль, но даже после прихода новой администрации эти диспропорции сохранились.”

“Я думаю, что одним из положительных моментов было то, что вакцинация увеличилась во всех сообществах, вероятно, учитывая поддержку многих общественных и общественных организаций,” – отметил он.

“Вакцины по-прежнему бесплатны. Существует бридж-программа, которая, вероятно, вступит в силу на национальном уровне и позволит людям — не демонстрируя платежеспособности — получать их по крайней мере до конца года в Калифорнии, и, вероятно, будет продлена национальной бридж-программой.

И затем, если у вас есть страховка – MediCal или MediCare – люди обязаны дать вам вакцину бесплатно без доплаты в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании.

“Кто бы мог подумать, что мы объединились как мир, чтобы иметь так много инструментов для решения этого кризиса? Это будет с нами какое-то время: пандемия гриппа 1918 года, остатки которой сохранились и сегодня. Но дело в том, что у нас есть эти инструменты, и мы должны их использовать. А наука и забота о себе — это не политический вопрос. Мы должны позаботиться обо всех группах населения и убедиться, что у каждого есть доступ и возможность получить эти инструменты,” – заключил доктор Чин-Хонг.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com