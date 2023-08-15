Госдепартамент: Защита Украины отвечает интересам США

Внешнеполитическое ведомство заявило, что защита Украины отвечает интересам США, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство США «воодушевлено» поддержкой, которую американцы и члены Конгресса проявляют в отношении Украины, заявил Госдепартамент.

«Нас воодушевила поддержка со стороны американского народа и двухпартийная поддержка, которую мы видим в Конгрессе, – поддержка дальнейшей помощи Украине в защите ее народа от российской агрессии», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Эта поддержка началась давно, она появилась с начала войны и мы ожидаем, что она продолжится», – добавил он.

«Мы будем и дальше убеждать, что защита Украины отвечает интересам США, – продолжил Миллер. – В интересах США обеспечить сохранение демократии. В интересах США – сделать так, чтобы на агрессию России был дан ответ. Мы будем и дальше убеждать в этом, и я позволю опросам говорить за себя».

«Мы будем и дальше работать с Конгрессом, где мы видим солидную двухпартийную поддержку, – указал Миллер. – Несогласные тоже есть, но в целом мы видим, что дальнейшая помощь Украине пользуется двухпартийной поддержкой, и мы будем и дальше выступать за это».