Полиция Канзаса оказалась под шквалом критики после обысков в редакции местной газеты

Поводом для ордера обыск послужил конфликт между газетой и владельцем местного ресторана, пишет VOA.

Обыски в редакции местной газеты в Канзасе и доме ее владельца шокировали американские СМИ, которые осудили действия полиции как нарушение Первой поправки к Конституции США.

В пятницу утром полиция округа Марион провела обыск в редакции местного еженедельника Marion County Record, конфисковав компьютеры, телефоны и файловый сервер, а также личные сотовые телефоны сотрудников редакции.

Полиция также провела обыск в доме Эрика Мейера, издателя и совладельца газеты, конфисковав его компьютеры, сотовый телефон и интернет-роутер.

«Обыск такого масштаба против Marion County Record является беспрецедентным. По крайней мере, это большая редкость. Возможно, это первый случай, когда это происходит таким образом», – заявил «Голосу Америки» исполнительный директор американского бюро организации «Репортеры без границ» Клейтон Веймерс.

Ордер на обыск, который был проведен под руководством начальника полиции округа Марион Гидеоном Коди был связаны со ссорой между газетой и владельцем местного ресторана Кари Ньюэлл.

Ньюэлл обвинила газету в нарушении ее частной жизни и незаконном доступе информации о ней, включая данные о ее вождении в состоянии опьянения, сообщило агентство Associated Press.

Она также предположила, что газета обрушилась на нее после того, как она выгнала Мейера и журналиста из ресторана во время политического мероприятия.