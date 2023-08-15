Июль 2023 года установил температурный рекорд за всю историю наблюдений

Эксперты предполагают, что предыдущий месяц был самым теплым за десятки тысяч лет, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Всемирная метеорологическая организация заявила, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем по среднемировой температуре за всю историю наблюдений.

«По нашим оценкам, этот месяц был примерно на полтора градуса теплее среднего показателя для 1850-1900-х годов, то есть среднего значения доиндустриальной эпохи», – заявила Саманта Берджесс – заместитель директора службы наблюдения за изменением климата Copernicus при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.

Некоторые измерения начались в 1850 году, но только в 1880 году ученые начали оценивать среднюю температуру для всей планеты.

Берджесс отметила, что в шестом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата говорится, что, «учитывая данные наблюдений и палеоклиматические данные, так тепло не было последние 120 тысяч лет».