Как языковой барьер влияет на доступ к здравоохранению в США

Более 14 миллионов человек в США не владеют базовым английским языком. Языковые барьеры связаны с ограниченным доступом к здравоохранению и более плохими результатами для здоровья. Пациенты, не говорящие по-английски, часто получают меньше профилактической помощи по сравнению с их англоговорящими сверстниками и сталкиваются с большими проблемами при обращении за медицинской помощью.

Что касается профилактических услуг, то все больше людей, плохо владеющих английским языком или совсем не владеющих им, за последние два года не измеряли артериальное давление или не проверяли уровень холестерина в крови, не делали прививку от гриппа, не посещали медосмотр и не посещали стоматолога за последний год.

Поскольку прогнозируется увеличение числа пациентов, не говорящих по-английски, в Соединенных Штатах становится крайне важным разработать инновационные методы, облегчающие общение между клиницистами и пациентами.

21 июля Ethnic Media Services в сотрудничает со Stanford CARE провела еженедельный брифинг для журналистов, чтобы представить последние данные о медицинском обслуживании пациентов, не говорящих по-английски, выявить основные препятствия, препятствующие их доступу к медицинской помощи, и изучить возможные решения для устранения барьеров и улучшения результатов их здоровья.

Доктор Ингрид Дж. Холл, эпидемиолог из отдела профилактики и борьбы с раком Центров по контролю и профилактике заболеваний, опубликовала недавнее исследование взрослых латиноамериканцев, связывающее знание английского языка с доступом к услугам здравоохранения. Она также руководила кампанией CDC, направленной на то, чтобы больше женщин знали о важности маммографии для раннего выявления рака молочной железы.

Доктор Холл измерила различия между тремя группами пациентов. Контрольная группа, белые неиспаноязычные, имела самый высокий процент (84%) регулярного медицинского обслуживания. Группа, представители которой могут изъясняться на английском (78%), заняла второе место. Только 69% латиноамериканцев с ограниченным знанием английского языка получали постоянную медпомощь.

“Наши деньги от Конгресса идут напрямую в штат. Затем мы призываем наших государственных партнеров сотрудничать с общественными организациями, которые собираются охватывать население, которое мы хотим охватить,” — сказала доктор Ингрид Холл на брифинге.

Регулярный скрининг и своевременная диагностика могут снизить заболеваемость и смертность от рака молочной железы или рака шейки матки, особенно для женщин старше 50 лет, на долю которых приходится более 75% этих видов рака.

По ее словам, повышение грамотности в вопросах здоровья и устранение препятствий для получения медицинской помощи потребует «многостороннего» подхода, включая образование, преодоления неравенства в страховании и другие социальные детерминанты здоровья.

Доктор Лата Паланиаппан, соучредитель Центра азиатских исследований и образования Стэнфордского университета (CARE), сказал, что демография населения США резко изменилась за последние десятилетия.

По данным Бюро переписи населения США, с 1980 по 2019 год число людей в США, говорящих дома на языке, отличном от английского, почти утроилось. Шестьдесят семь миллионов человек в США говорят дома не на английском языке.

Китайский, корейский и вьетнамский входят в тройку самых популярных языков в семьях с ограниченным или не говорящим по-английски языком. Четвертым по распространенности является русский, польский и другие славянские языки, а затем испанский, сказала Лата Паланиаппан, ссылаясь на данные переписи населения США.

По ее словам, эти люди, не говорящие по-английски, составляют очень значительную часть населения. А пациенты, медработники которых не говорят на их языке, сообщали о том, что они получали меньше санитарного просвещения и за ними хуже ухаживали.

“Срок пребывания в случае неиспользования переводчика при поступлении или при выписке из стационара увеличивается на 3 дня. Например, при застойной сердечной недостаточности увеличилось число повторных госпитализаций в течение тридцати дней. Наблюдается больше инфекций, падений, инфекций в области хирургического вмешательства, пролежней, задержек в операции и проблем с приемом лекарств,” — поделилась она

“Согласно разделу 1557 Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA) поставщики медицинских услуг обязаны по закону предоставлять квалифицированные услуги устного перевода бесплатно,” — отметила Лата Паланиаппан. “Но сказать – не значит сделать.”

Поставщики часто полагаются на неофициальных переводчиков, таких как друзья или члены семьи, но это, как правило, запрещено, за исключением чрезвычайных ситуаций. По ее словам, лучше всего, чтобы переводчик присутствовал лично, перевод по телефону или видео работает и может быть экономически выгодным.

Доктор Елена В. Риос является президентом и генеральным директором Национальной латиноамериканской медицинской ассоциации (NHMA), представляющей 50 000 латиноамериканских врачей в США. Миссия организации заключается в улучшении здоровья выходцев из Латинской Америки.

“Только в 15 штатах действует программа Medicaid, которая возмещает расходы на языковые услуги. Поэтому нам нужно менять систему. Нам нужно возместить расходы на языковые услуги поставщикам услуг, больницам, клиникам, кабинетам врачей,” — заявила Елена Риос.

“Лингвистическим службам могло бы помочь наличие большего количества врачей или медсестер, например, из тех стран, которые говорят на нужных здесь языках,” — сказала она.

“Определенно существует потребность в возмещении расходов на всех уровнях, но особенно в бедных сообществах, у которых нет хороших должностей или не имеют более высоких доходов. Большинство людей не ходят к врачу, потому что не могут заплатить за него или у них нет страховки. Поэтому нам постоянно требуется дополнительная профилактика,” — пояснила Елена Риос.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com