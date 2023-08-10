Лето забастовок в США

Забастовка писателей и актеров, парализовавшая Голливуд, является частью продолжающегося «горячего трудового лета» и, по словам эксперта, присутствующего на еженедельном брифинге EMS 28 июля, стала самой крупной забастовкой с 1970-х годов.

В Лос-Анджелесе работники отелей и ресторанов устраивают массовые забастовки. В то же время профсоюзы United Parcel Services Inc. только что достигли «исторического соглашения», чтобы избежать массовой забастовки. Если переговоры не увенчаются успехом, большая тройка автопроизводителей Детройта, скорее всего, присоединится к ним в ближайшие недели. Рабочие Amazon и Starbucks пытались объединиться в профсоюзы и добиться определенных успехов.

Суть большинства этих действий заключается в оплате и льготах в момент стремительного роста корпоративных прибылей, высокой инфляции и более серьезного вопроса: почему большая часть корпоративной Америки не может должным образом оплачивать труд своих рабочих и специалистов? И как рабочие должны бороться с угрозой того, что искусственный интеллект заберет их работу?

О вопросах труда и более серьезных проблемах поговорили приглашенные на брифинг EMS спикеры.

“У нас не было жилья, поэтому большую часть времени мы были бездомными. У нас не было доступа к здравоохранению,” — рассказала сенатор штата Калифорния Мария Елена Дуразо, дочь сельскохозяйственных работников-мигрантов. “И, конечно же, мы жили в нищете на нищенскую заработную плату для очень, очень мощной, очень богатой отрасли.”

По ее словам, дело было не в том, что отрасль не может себе этого позволить. “Просто у рабочих не было возможности вести коллективные переговоры”. Тридцать лет назад Мария Елена Дуразо организовал в Калифорнии рабочих-иммигрантов из Латинской Америки, чтобы изменить эту динамику.

“У рабочего движения было видение, — сказала она. Сегодня это видение находится под угрозой со стороны множества сил, в том числе крупной калифорнийской гиг-экономики (Гиг-экономика — это разновидность фриланса. Людей нанимают на конкретные проекты, где они выполняют поставленные задачи по краткосрочному договору. При этом бизнес платит исполнителю за результат, а не за количество отработанных часов. Прим “Славянский Сакраменто”), в которой занято около 1,3 миллиона гиг-работников, около половины из которых являются водителями в компаниях, занимающихся райдшерингом, где они классифицируются как подрядчики и поэтому лишены защиты со стороны трудового законодательства.

Рабочие все чаще выходят на пикеты в ответ: актеры и писатели Голливуда впервые за 60 лет бастуют вместе. Около 15 000 гостиничных работников проводят забастовки в 43 отелях, требуя повышения оплаты труда на $5/час; UPS только что подписала историческое соглашение, отменяющее двухуровневую систему оплаты труда работников, занятых неполный рабочий день; а рабочие автомобильной промышленности “большой тройки” (General Motors, Stellantis (бывш. Chrysler) Ford Motor Company) могут забастовать в сентябре, когда истечет срок их контракта.

По словам историка труда Нельсона Лихтенштейна, сегодняшние молодые головорезы — это ведущие профсоюзы, которым 80–90 лет. “В разные моменты в прошлом они были гнилыми, коррумпированными или неэффективными,” — сказал он.

Лихтенштейн отметил, что в отличие от 1930-х годов, когда профсоюзы автомобильной, сталелитейной, горнодобывающей и электротехнической промышленности имели контракты с важными отраслями промышленности, сегодня в профсоюзах состоит всего 6% работников частного сектора, и это может меняться.

Он отметил, что ограниченный рынок труда с очень низким уровнем безработицы благоприятствует организованному труду, добавив, что пандемия лишила легитимности работодателей и другие институты, которые не заботились о людях, точно так же, как Великая депрессия подорвала веру в крупный бизнес в начале 1930-х годов.

Он провел еще одну параллель с эпохой гражданских прав, когда люди чувствовали “оправданное и моральное недовольство работодателями”, которые не относились ко всем работникам одинаково.

В наши дни нередко можно увидеть, как известные спортсмены и кинозвезды публично отстаивают свои интересы. Тем временем бейсболисты низшей лиги создали профсоюз. Недавно в профсоюз вошли и ассистенты преподавателей университетов. Следующими могут стать спортсмены из колледжа.

“Это что-то значит, когда такие элитные деятели культуры встают на сторону профсоюзов,” — пояснил Лихтенштейн.

“Это крупнейшая забастовка в гостиничном бизнесе,” — сказала Ада Брисеньо, сопрезидент организации UNITE-HERE Local 11, представляющей более 30 000 работников отелей в округах Лос-Анджелес, Ориндж и Аризоны.

Гостиничный бизнес приносит рекордную прибыль, в то время как рабочие борются с инфляцией и непосильной стоимостью жилья. Она объяснила, что работники отелей спят на диванах, в машинах или дежурят в арендованных комнатах во второй половине дня, если они работают в утреннюю смену.

«У нас были забастовки в Пасадене, в центре Лос-Анджелеса, в Санта-Монике, в Анахайме, в Ирвине, Дана-Пойнте, Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз и во многих других городах. Пока только один отель подписал контракт, поэтому забастовщики и их сторонники стоят на пикетах, пока требования не урегулируются.

“Наши требования очень просты. Мы хотим, чтобы у работников отелей была крыша над головой,” — сказала она, добавив, что “заработная плата, пенсии, здравоохранение и рабочая нагрузка являются нашими главными ключевыми проблемами”.

Экономка из отеля Waldorf Astoria в Лос-Анджелесе Лусеро Рамирес сказала: “Я хочу, чтобы мне больше платили, чтобы жить лучше. Я беспокоюсь о пенсии и особенно после пандемии о том, чтобы работники могли позволить себе здравоохранение.”

Waldorf — пятизвездочный отель; комнаты большие и требуют много внимания, потому что полы мраморные, а ковры привезены из Италии. Тяжело убирать шесть очень больших комнат в день. Работая в этом отеле, она зарабатывает $3000 в месяц, из которых платит $1100 за аренду и помогает своим пожилым родителям. Лусеро Рамирес переживает, что в какой-то момент ей придется переехать, поскольку стоимость жизни в Лос-Анджелесе продолжает расти.

По ее словам, много ее коллег ездят 2 – 3 часа, потому что они не могут позволить себе жить в Лос -Анджелесе.

Хорхе Ривера работал на нескольких работах, не связанных с профсоюзом, создавая настоящие криминальные истории для Fox и Discovery Channel, прежде чем присоединиться к Гильдии писателей Америки (WGA). Сейчас он является заместителем председателя комитета писателей WGA Latinx.

“Я просто хочу выразить солидарность своим братьям и сестрам в гостиничном союзе. Вы все заслуживаете именно того, о чем просите,” — сказал Ривера Лусеро Рамирес.

Было время, когда работа в профсоюзах и вне профсоюзов хорошо оплачивалась в Голливуде. Но появление стриминга все изменило. За исключением именитых актеров и режиссеров, большинство из 11 000 писателей и актеров в современном Голливуде — рабочие, которые едва зарабатывают $24 000 в год, чтобы получать медицинские льготы.

“Теперь сценаристы работают 10 недель в году, если им повезет, и актеры делают то же самое, а поступающие чеки на самом деле не являются стабильным доходом», — сказал Ривера.

Ривера отметил, что в прошлом году студии заработали около 200 миллиардов долларов, а рабочие гильдии просят 2% — около 450 миллионов долларов — “чтобы сохранить финансовое благополучие всех”. Но есть одна большая проблема заключается в том, что студии планируют использовать инструменты искусственного интеллекта в производстве.

“Студии стремятся использовать эту технологию для замены креативщиков. Ходили разговоры о способности ИИ заменить режиссеров, актеров, сценаристов, и, честно говоря, я чувствую, что это экзистенциальная борьба, в которой мы находимся на переднем крае, и которая повлияет на многие другие сферы труда после нас. ”

На прошлой неделе консалтинговая фирма Mackenzie опубликовала новый отчет, в котором говорится, что к 2030 году 30% всего рабочего времени будет зависеть от искусственного интеллекта. Так что огромное количество рабочих столкнется в будущем с тем, с чем сегодня сталкиваются киноактеры.

По словам почетного профессора Калифорнийского университета в Беркли Харли Шайкена, трудовая солидарность будет ключом к противодействию этой новой угрозе: “То, что мы переживаем сейчас этим летом, — это лето солидарности. И мы увидели то, что многие американцы забыли, — насколько важна солидарность для достижений, которые касаются всех.”

“Таким образом, водители Teamster будут зарабатывать более $49/час по окончании контракта. Это будет стимулировать экономический рост. Это также устанавливает стандарты для работников в других сферах экономики, которые также получат выгоду,” — подытожил профессор Шайкен.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com