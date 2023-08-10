Откуда произошло название штата Калифорния?

В XVI веке испанский исследователь Гернан Кортес использовал термин “California” для обозначения вымышленного острова, который был описан в романе о приключениях рыцарей. Этот роман был написан Гарси Родригесом де Монтальво, и он носил название “Лас сергас де Эспанья” (“Подвиги Испании”). В этом романе описывался райский остров Калифорния, населенный женщинами-воинами и богатый золотом.

Испанские исследователи, включая Хуана Родригеса Кабрильо и Фернана до Альцедо, начали исследовать западное побережье Северной Америки в середине XVI века. Именно они применили название “California” к территории, которую они обнаружили, вдохновившись романом о вымышленном острове.

Таким образом, название “California” было введено испанцами и начало ассоциироваться с этой землей на основе романтических и мифических представлений о ней. Впоследствии, после мексиканской независимости от Испании, Калифорния стала частью Мексики, а затем в результате американо-мексиканской войны официально стала территорией Соединенных Штатов Америки.

Названия некоторых крупных городов в Калифорнии отражают религиозные, исторические и культурные аспекты тех времен, когда они были основаны: