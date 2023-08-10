Откуда произошло название штата Калифорния?

В XVI веке испанский исследователь Гернан Кортес использовал термин “California” для обозначения вымышленного острова, который был описан в романе о приключениях рыцарей. Этот роман был написан Гарси Родригесом де Монтальво, и он носил название “Лас сергас де Эспанья” (“Подвиги Испании”). В этом романе описывался райский остров Калифорния, населенный женщинами-воинами и богатый золотом.
Испанские исследователи, включая Хуана Родригеса Кабрильо и Фернана до Альцедо, начали исследовать западное побережье Северной Америки в середине XVI века. Именно они применили название “California” к территории, которую они обнаружили, вдохновившись романом о вымышленном острове.
Таким образом, название “California” было введено испанцами и начало ассоциироваться с этой землей на основе романтических и мифических представлений о ней. Впоследствии, после мексиканской независимости от Испании, Калифорния стала частью Мексики, а затем в результате американо-мексиканской войны официально стала территорией Соединенных Штатов Америки.
Названия некоторых крупных городов в Калифорнии отражают религиозные, исторические и культурные аспекты тех времен, когда они были основаны:
- Сан-Франциско: Этот город был назван в честь святого Франциска Ассизского. В 1776 году испанские миссионеры основали миссию Сан-Франциско де Асис, которая послужила основой для развития города. Имя “Сан-Франциско” олицетворяло дух миролюбия и способствовало культурной и религиозной связи с испанскими корнями.
- Сакраменто: Этот город был назван в честь Святого Сакрамента (Евхаристии), что отражает религиозные корни миссионерской деятельности в Калифорнии. Имя было выбрано испанскими исследователями в честь Вселенского собора в Тренте, на котором укреплялись католические верования.
- Лос-Анджелес: Полное испанское название города — “El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula”, что переводится как “Город Нашей Госпожи Королевы Ангелов от Реки Порциункула”. Имя “Ангелы” (Ángeles) обозначает ангелов-хранителей, а “Порциункула” — маленькую церковь в Италии, связанную со святым Франциском.
- Сан-Диего: Этот город был основан испанскими миссионерами и назван в честь святого Дионисия Ареопагита (Святого Дениса), патрона Испании. Оригинальное испанское имя города: “San Diego de Alcalá”. Святой Дионисий также известен как Сан Диего.
- Санта-Барбара: Этот город назван в честь святой Варвары, христианской мученицы. Он был основан испанскими миссионерами, которые назначили имя в честь святой. Имя “Санта-Барбара” было выбрано, чтобы увековечить христианские традиции и верования.