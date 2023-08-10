Акула атаковала украинку на пляже в Нью-Йорке

На одном из пляжей в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку, сообщает Associated Press. Это первый случай подобного инцидента в водах Нью-Йорка за многие десятилетия.

По данным СМИ, пострадавшей оказалась Татьяна Колтунюк, гражданство которой подтвердили украинские консульские службы в США, пишет VOA.

Акула укусила женщину за левую ногу, нанеся серьезную рану, когда она плавала у городского пляжа Роквей-Бич. Спасатели на пляже отреагировали на крики женщины, извлекли её из воды и предоставили первую помощь. Пострадавшую доставили в одну из городских больниц, где её состояние охарактеризовали как “критическое, но стабильное”, сообщает АП.

Во вторник местные власти запретили купание на пляже Роквей-Бич, а полиция провела обследование акватории с помощью беспилотника, в поисках признаков присутствия акул. Тем не менее, по сообщениям властей, после инцидента в понедельник акул больше не наблюдали.

В общем, количество столкновений с акулами в водах Нью-Йорка увеличилось в последние годы. Однако большинство зарегистрированных укусов в водах города связаны с тем, что меньшие акулы принимают голень человека за рыбу, оставляя незначительные следы от зубов или мелкие порезы. До сих пор ни одно из полученных ранений не считалось серьезным.

Популярный городской пляж Роквей, который ежедневно посещает более 100 000 человек, неоднократно закрывался властями после получения сообщений о наличии акул в прибрежной акватории в течение последних двух лет.

Тем не менее, укусы акул остаются крайне редкими у береговой линии города, и последний зарегистрированный укус на пляже Роквей пришелся на 1950 год, когда 16-летнему парню пришлось накладывать швы после того, как его за ногу укусила акула.