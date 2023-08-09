Вслед за США, Канада ввела санкции против правительства Александра Лукашенко

Канада приняла решение ввести санкции против режима Александра Лукашенко в Белоруссии. Это произошло в связи с тем, что прошла третья годовщина фальсификации президентских выборов, которые привели к продолжительным протестам и подавлению оппозиции. Санкции предполагают введение ограничений для определенных физических и юридических лиц, связанных с режимом.

Согласно опубликованной информации, Канада ввела санкции против девяти физических лиц и семи юридических лиц. Среди санкционированных фигурируют урядовцы, судьи, глава белорусского государственного телевидения и даже министерство обороны. Также санкции затронули военные производственные и технологические компании.

Стратегия Канады по введению санкций согласовывается с аналогичными мерами, предпринятыми Соединенными Штатами, Европейским союзом и Новой Зеландией. Это свидетельствует о международной поддержке и объединении стран против действий белорусского режима.

Кроме того, ранее США также приняли меры по введению санкций. США ввели ограничения против восьми физических лиц и пяти юридических лиц, которые поддерживали внутренние репрессии режима Лукашенко и оказывали помощь России в конфликте с Украиной. Среди санкционированных компаний оказалась белорусская государственная авиакомпания “Белавиа”, а также другие организации и лица, связанные с режимом.

Эти шаги стран свидетельствуют о нарастающей международной реакции на действия режима Лукашенко и поддержку принципов демократии и прав человека.